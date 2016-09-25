«Эталон» остается дома

ГК «Эталон» занимается строительством жилья в Петербурге, Москве и Московской области и в ближайшем будущем не планирует расширять географию присутствия, сообщила пресс-служба «Эталона». Перед заседанием совета директоров, запланированным на ноябрь, компания оценила возможности по выходу в новые регионы в рамках разработки новой стратегии развития. Руководство будет рекомендовать совету директоров утвердить стратегию, которая предусматривает сохранение текущего географического присутствия, сказано в пресс-релизе. Антон Евдокимов, который занимал должность вице-президента по развитию региональных направлений, покинет состав руководства компании, но продолжит работу в качестве члена совета директоров и его комитетов по аудиту и стратегии, следует из сообщения.

Евдокимов работает в «Эталоне» с 1998 г., он почти 15 лет был вице-президентом компании и четыре года возглавлял ГК «Эталон». В июле этого года совет директоров «Эталона» назначил основателя компании Вячеслава Заренкова гендиректором вместо Евдокимова, а председателем совета директоров вместо Вячеслава Заренкова был избран его сын Дмитрий Заренков. Тогда компания сообщила, что Евдокимов в качестве вице-президента возглавит направление по развитию новых бизнесов, включая изучение новых регионов и сегментов рынка недвижимости. «Эталон» интересовали Восточная Европа, Прибалтика, Германия – там низкие процентные ставки, есть спрос на жилье у россиян или высока доля русскоязычного населения, рассказал источник в «Эталоне».

В пятницу компания сообщила, что меняет планы. Компания сфокусируется на приобретении проектов в трех регионах присутствия и не будет предпринимать шаги по расширению бизнеса в новые регионы в ближайшее время, сообщила пресс-служба. Там, где низкие процентные ставки по ипотеке и недорогое проектное финансирование, легче начинать проекты, но эти рынки уже сложившиеся и высококонкурентные, а кроме того, ситуация в России еще не стабилизировалась, поэтому было принято решение отказаться от такой стратегии, объясняет собеседник «Ведомостей». Он утверждает, что конфликта с Евдокимовым у Вячеслава Заренкова не было, хоть и «были разные взгляды по ряду вопросов».

Евдокимов подтвердил «Ведомостям», что покинул пост вице-президента, поскольку стратегия «Эталона» теперь исключает выход на новые рынки, которым он планировал заниматься. «Меня интересовали не столько новые регионы России, сколько развитие «Эталона» в Европе, но было принято другое решение», – сказал Евдокимов. «Сейчас я член совета директоров и готов продолжать работу в этом статусе в случае, если совет директоров не решит иного», – сказал Евдокимов. По его словам, он «заметный акционер компании», который заинтересован в ее развитии, и дальнейшая его деятельность не будет связана с девелопментом в России. «Меня интересует недвижимость в Европе, прежде всего в Германии и Центральной Европе», – сказал Евдокимов, но подробностей не раскрыл.

Евдокимов работает в сфере девелопмента и строительства около 30 лет. По словам Евдокимова, у него четыре высших образования, в том числе дипломы MBA и Master of Science Открытого университета Великобритании.

Уже в июле, когда он перестал быть гендиректором «Эталона», это был шаг к уходу из компании, замечает аналитик «ВТБ капитала» Мария Колбина. Планы по развитию «Эталона» в других регионах и странах, на ее взгляд, с самого начала вызывали большие сомнения.

Семье Заренковых, по данным компании на январь, принадлежит 44,1% компании, фонду Baring Vostok – 16,4%, менеджменту – 7,7% (сколько у Евдокимова, ни он, ни компания не раскрывают), в свободном обращении – 30,8%.

В июле «Эталон» сообщил, что повышает прогноз по продажам на 2016 г.: компания намерена увеличить их не менее чем на 30%. В январе компания рассчитывала на рост выручки по итогам 2016 г. в пределах 20%.

В 2015 г. продажи «Эталона» составили 35,08 млрд руб., таким образом, в этом году они будут не менее 45,6 млрд руб. За январь – июнь 2016 г. продажи компании выросли почти втрое год к году – до 23,1 млрд руб.; в натуральном выражении продано в 2,6 раза больше – 235 602 кв. м.