АСВ может понадобиться больше денег от ЦБ

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об увеличении лимита по кредиту ЦБ для пополнения фонда страхования вкладов сверх 600 млрд руб. с 420 млрд, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. «Расчеты показывают, что, похоже, придется это делать. Повышение лимита также увеличивает наше желание говорить об увеличении ставки отчислений банков в фонд. Но вопрос повышения базовой ставки не стоит», – сказал Моисеев. Интерфакс

Россияне потеряли в НПФ 33 млрд руб.

Более 650 000 россиян потеряли в 2016 г. в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) около 33 млрд руб. пенсионных накоплений, сообщил ТАСС источник, знакомый с документами ЦБ. «Эти средства по закону гражданам будет возмещать государство», – сказал он. В этом году для шести НПФ с аннулированной лицензией представлены реестры обязательств и подготовлены запросы на возмещение. Всего эти фонды потеряли 17,5 млрд руб. пенсионных накоплений и не смогли исполнить обязательства перед 336 300 застрахованными лицами. Средства, которые подлежат возмещению ЦБ, составляют 13 млрд руб. Возможная потеря инвестиционного дохода может составить 4,5 млрд руб. ТАСС

Минфин обещает выпустить ОФЗ для населения

Государство выпустит облигации для населения на 30 млрд руб., заявил министр финансов Антон Силуанов: «В этом году мы планируем сделать пробный выпуск. Он будет несущественный и с точки зрения финансирования дефицита бюджета, и не повлияет на наши привлекательные ресурсы. Думаю, в пределах 30 млрд руб. Если увидим спрос, будем расширять предложение». ТАСС

Правительство ужесточило требования к банкам, хранящим деньги ОПК

Правительство увеличило требования к минимальному размеру капитала для банков, которые вправе открывать счета и покрытые (депонированные) аккредитивы предприятиям, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и безопасности страны, с 5 млрд до 25 млрд руб. Требования ужесточаются в связи со значительными потерями компаний в банках, лишившихся лицензий за последние годы. С 1 июля повышены требования к капиталу банков для размещения в них средств госкомпаний и госкорпораций до 25 млрд руб. Интерфакс

ЦБ даст банкам поблажку

ЦБ планирует в 2017 г. смягчить расчет норматива Н25, ограничивающий кредитование связанных сторон 20% капитала, в отношении прозрачных организаций, следует из проекта указания ЦБ. Регулятор планировал до конца 2018 г. включить в расчет норматива кредитные требования таких компаний с коэффициентом 50%. Новый проект предполагает коэффициент 20% в 2017 г. и 50% в 2018 г. РИА Новости