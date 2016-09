Яблочный спрос

Продажи iPhone 7 и 7 Plus начались в России в пятницу, 23 сентября. IPhone 7 в интернет-магазине Apple стоят в зависимости от размера памяти от 56 990 до 74 990 руб. IPhone 7 Plus, особенность которого – более широкий дисплей, продаются за 67 990–85 990 руб. Столько же стоили на старте продаж прошлогодние флагманы Apple – iPhone 6s и 6s Plus. Сейчас они стоят на 16–24% дешевле.

Опрошенные «Ведомостями» сотрудники розничных сетей и операторов не приводят абсолютные показатели продаж флагманской модели iPhone. Представитель «Связного» Сергей Тихонов отмечает ажиотажный спрос на iPhone 7: в этом году он был значительно выше, чем в прошлом на iPhone 6s. По его словам, покупателей привлекают защита от воды и пыли, усовершенствованные камеры, а также новые цветовые решения.

Почти вся первая партия iPhone 7 в «Евросети» ушла по предзаказам, но на всех ее не хватило – поэтому следом в регионы ушла и другая партия, говорит представитель ритейлера Елена Анисимова.

Удвоение iPhone 11%

Такую долю во II квартале 2016 г. занимали iPhone в российских продажах смартфонов, по данным Telecom Daily. За год она выросла на 5 п. п. Доля iPhone в общем ассортименте смартфонов, которые используют россияне, составляла в I квартале 2016 г. около 17%, оценивал сотрудник сотового оператора, опираясь на данные своей сети

По словам представителя Inventive Retail Group (в нее входит re:Store, реселлер Apple) Людмилы Семушиной, за первые два с половиной дня было продано в 3 раза больше iPhone седьмой модели, чем iPhone 6s за аналогичный период 2015 г. При этом спрос на iPhone 7 Plus (с увеличенным экраном) выше, чем на iPhone 7, отмечает она. Наибольшим спросом, по словам Семушиной, пользовались аппараты с максимальной (256 Гб) памятью цвета «черный оникс» (в этом году Apple впервые выпустила аппараты в таком цветовом решении наряду с обычным черным цветом).

В пятницу и субботу, 23 и 24 сентября, в офисах и интернет-магазине «Вымпелкома» продажи iPhone 7 более чем в 2 раза выше, чем продажи iPhone 6s прошлой осенью, рассказывает представитель оператора Анна Айбашева. Лучше всего раскупают аппараты черного, розового и золотого цвета с памятью 128 Гб, говорит она.

«Мегафон» в первый день продал примерно вдвое больше новых iPhone, чем iPhone 6s в прошлом году, говорит его представитель Юлия Дорохина.

А. Гордеев / Ведомости На 9.57 мск несколько сотен человек выстроились в очередь у магазина reStore в торговом центре ГУМ на Красной площади в Москве в ожидании начала продаж iPhone 7 и iPhone 7 Plus 1/19 А. Гордеев / Ведомости Продажи iPhone 7 начались в 10.00 мск в ГУМе (на фото) и ЦУМе, в розничных точках «Связного» - с 00.00 часов 23 сентября 2/19 А. Гордеев / Ведомости Охрана ГУМа не пускала посетителей, пришедших в магазин за iPhone 7 раньше 10.00 3/19 А. Гордеев / Ведомости Предзаказ на новые аппараты Apple в России стартовал 16 сентября. По данным сотрудника компании – партнера Apple, количество предзаказанных в первые дни iPhone 7 превысило показатели iPhone 6s в несколько раз 4/19 А. Гордеев / Ведомости Сотрудник одной из розничных сетей говорит, что прошлогодний показатель превышен вдвое. Представитель другой сети утверждает, что за выходные предзаказ на iPhone 7 и iPhone 7 Plus превысил цифры за аналогичный период прошлого года в четыре раза 5/19 А. Гордеев / Ведомости iPhone 7 будет стоить в зависимости от памяти от 56 990 до 74 990 руб. 6/19 А. Гордеев / Ведомости IPhone 7 Plus, особенность которого – более широкий дисплей, обойдется в 67 990–85 990 руб. 7/19 А. Гордеев / Ведомости Столько же стоят прошлогодние флагманы Apple – iPhone 6s и 6s Plus с соответствующим запасом памяти 8/19 А. Гордеев / Ведомости Покупатель iPhone в ГУМе 9/19 А. Гордеев / Ведомости В московском ЦУМе находится единственный собственный магазин Apple в России. В 12.00 ажиотажа там практически не наблюдалось. Самой популярной моделью стал iPhone в цвете «черный оникс», уточнили в пресс-службе ЦУМа. По словам представителя универмага, в первые три часа он был полностью распродан, это немногим более 100 моделей

10/19 А. Гордеев / Ведомости По предварительным данным, всего в первые часы было продано более 300 айфонов, уточнил представитель ЦУМа. На фото: покупатели iPhone 7 в ЦУМе 11/19 А. Гордеев / Ведомости Вернувшись в reStore в ГУМе через три часа после открытия, корреспондент «Ведомостей» очередь там не обнаружил 12/19 Е. Егоров / Ведомости Очередь перед петербуржским reStore в разы меньше, чем в Москве 13/19 Е. Егоров / Ведомости IPhone 7 – это концептуально новое устройство, отличающееся от предыдущей модели как дизайном, так и техническими характеристиками, сказал «Ведомостям» сотрудник одной из розничных сетей. Для многих эти нововведения – серьезная причина совершить покупку, считает он 14/19 М. Гребенщиков / для Ведомостей В специализированных магазинах «Связного» C-store продажи iPhone 7 начались в 00.00 23 сентября. По словам менеджера одного из салонов, ночью в очереди за новым телефоном стояли примерно 60 человек 15/19 М. Гребенщиков / для Ведомостей Специальные мероприятия по случаю старта продаж в «Связном» пройдут в салонах на Арбате и на Тверской в 17.00 16/19 М. Гребенщиков / для Ведомостей Телеведущая Ирена Понарошку купила iPhone в магазине «Связного» C-store 17/19 Е. Ширинкина / для Ведомостей Старт продаж iPhone 7 в «Евросети» 18/19 Е. Ширинкина / для Ведомостей Разъем для наушников теперь объединен с портом для зарядки. Новые наушники продаются со специальным переходником 19/19

Спрос на iPhone 7 в первые два дня продаж, 23 и 24 сентября, как минимум в 4 раза превысил результаты предыдущей линейки, iPhone 6s, говорит представитель «М.видео» Валерия Андреева. Cамая популярная модель – «черный оникс» iPhone 7 128 Гб и iPhone 7 Plus 256 Гб, рассказывает она. Также традиционно пользуются спросом обычные черные модели и цвет «розовое золото» с памятью 32 и 128 Гб, отмечает Андреева.

Спрос на iPhone 7 в несколько раз превышает спрос на iPhone 6s в прошлом году, но он меньше ажиотажа, сопровождавшего выход iPhone 6 осенью 2014 г., замечает представитель МТС Дмитрий Солодовников.

По данным источника, близкого к компании – партнеру нескольких производителей оборудования, за первые выходные продаж в России было реализовано почти 30 000 iPhone 7 и 7 Plus. Продажи превышают прошлогодний результат более чем на 50%, утверждает он. По его словам, больше всего iPhone 7 продали «Связной» (8000–9000 аппаратов) и «М.видео» (около 6000 аппаратов). Тихонов и Андреева это не комментируют.

Предзаказ на iPhone 7 и 7 Plus начался в России 16 сентября. Сотрудники опрошенных «Ведомостями» ритейлеров говорили, что за первые выходные предзаказ на новый флагман Apple в 2–4 раза превысил прошлогодние показатели iPhone 6s. Солодовников говорил, что за первые три дня в розничной сети МТС было предварительно заказано в 7 раз больше iPhone 7, чем iPhone 6s годом ранее. А по словам директора департамента закупок «Евросети» Алексея Широкова, предзаказов на iPhone 7 и 7 Plus было лишь ненамного больше, чем на iPhone 6s и 6s Plus в 2015 г.

Более успешный старт продаж новых iPhone по сравнению с предыдущим годом, возможно, объясняется тем, что отгруженная в Россию партия iPhone 7 больше, чем в прошлые годы, замечает директор по продажам ZTE в России и СНГ Евгений Ладыгин. В предыдущие годы во время запуска новых моделей часто наблюдался дефицит iPhone, утверждает он. Увеличение партии Ладыгин связывает с тем, что Россия показала очень хорошие результаты продаж iPhone SE и восстановленных аппаратов: это сделало российский рынок для Apple более приоритетным, чем раньше.

Появление iPhone 7 в России окажет давление на продажи смартфонов других брендов – в первую очередь в высоких ценовых сегментах, прогнозирует Ладыгин. Для ZTE и большинства других китайских производителей это будет не так заметно – они работают в более низких ценовых сегментах и предлагают устройства другого класса, замечает он.

Наступает срок замены iPhone, купленных на волне потребительского ажиотажа конца 2014 г., а между тем поклонники Apple поняли, что в ближайшее время iPhone вряд ли подешевеют, рассказывает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Сочетание этих двух факторов, по его мнению, и привело к тому, что продажи iPhone 7 в первые дни выше, чем iPhone 6s.

Представители Apple не ответили на вопросы «Ведомостей».