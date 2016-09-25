«Мать и дитя» займется сердцем

Крупнейшая сеть частных клиник в России – группа компаний «Мать и дитя» сообщила об открытии отделения интервенционной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии в клиническом госпитале «Лапино». Инвестиции в отделение площадью 435 кв. м составили 120 млн руб., отметил представитель «Мать и дитя», это первое подобное отделение во всей сети. Здесь есть терапевтический и операционный блоки, где компания надеется проводить ежегодно до 500 коронарографий и 200 ангиопластик.

«Мать и дитя», основным направлением которой является акушерство и гинекология, аккуратно расширяет портфель услуг, говорит представитель сети. По итогам 2015 г. доля прочих медицинских услуг в общей выручке группы выросла почти на треть до 22%, или 2,1 млрд руб., согласно отчетности компании. За первое полугодие 2016 г. оборот этого сегмента увеличился на 22% до 1,27 млрд руб., а его доля в общей выручке группы почти не изменилась, составив 22%. «Мать и дитя» пошла навстречу пациентам и постоянно расширяет спектр услуг, рассказывал в интервью «Ведомостям» основной владелец группы Марк Курцер весной 2016 г. Но забота о здоровье женщин и детей остается приоритетом компании, подчеркивает представитель «Мать и дитя».

Развитие «Лапино» – хорошая новость для инвесторов «Мать и дитя»: теперь в портфеле компании будет полноценная многофункциональная клиника, которая может сравниться с крупными зарубежными центрами, считает аналитик «ВТБ капитала» Мария Колбина. По ее словам, дифференциация услуг группы в целом хорошо сказывается на ее результатах.

«Мать и дитя» – сильный бренд, который компания может использовать для развития непрофильных услуг, соглашается топ-менеджер одной из крупных клиник.

Также группа открыла новый амбулаторный медицинский центр в Одинцове, на который потратила около 15 млн руб., рассказал ее представитель. Расположенный всего в 10 км от «Лапино», он является филиалом госпиталя, следует из сообщения группы. Центр должен стать дополнительным фактором роста числа пациентов в крупнейшем учреждении группы, отмечается в сообщении.