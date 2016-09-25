Акциз должен быть крепким

Акциз на крепкий алкоголь снижать не нужно, считает замминистра финансов Илья Трунин. «Мы и так три года акциз не повышали, я не уверен, что фраза министра [финансов Антона Силуанова] о том, что надо не повышать, а снижать налоги, относится в первую очередь к алкоголю», – добавил он. По словам Трунина, в бюджете заложен рост акциза до 523 руб. за литр безводного спирта с 1 января 2017 г.; с 2014 по 2016 г. алкогольный акциз равен 500 руб. за литр безводного спирта. Интерфакс

Заниматься сельским хозяйством стало выгоднее

Рентабельность сельского хозяйства в России без учета господдержки выросла почти до 10% с менее чем 5% во многом благодаря высокой эффективности зернового бизнеса, заявил вице-премьер, курирующий АПК, Аркадий Дворкович. В течение какого времени это произошло, он не уточнил. ТАСС

Египет распробовал российскую пшеницу

После отмены требования к нулевому содержанию спорыньи в зерне египетская госкомпания GASC закупила на очередном тендере 240 000 т российской пшеницы у Union (180 000 т по $178,78/т) и «Астона» (60 000 т; $179/т), сообщил аналитический центр «Совэкон». На тендере была представлена только российская пшеница, отмечается в сообщении, цены остались практически такими же, по каким Египту в конце августа удалось в последний раз закупить на тендере пшеницу. «Если Египет не выкинет очередной кульбит <...> то при текущей высокой конкурентоспособности российской пшеницы <...> можно ожидать заметного оживления экспортного спроса на внутреннем рынке», – считают аналитики «Совэкона». Интерфакс