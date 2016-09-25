Статья опубликована в № 4168 от 26.09.2016 под заголовком: Вкратце

Ольховика и Вайнзихера этапируют в Москву

Обвиняемых в даче взяток бывшему руководству Республики Коми совладельца группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика и гендиректора «Т плюса» (принадлежит «Ренове») Бориса Вайнзихера этапируют из Сыктывкара в Москву. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Коми. Ранее представитель Следственного комитета Владимир Маркин говорил, что уголовное дело будет расследовать управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета. ТАСС, Интерфакс

Индийцы покупают российскую нефть...

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу 23,9% акций «Ванкорнефти» консорциуму индийских инвесторов (Oil India, Indian Oil и Bharat PetroResources), сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев. Индийская ONGC уже купила у «Роснефти» 15% «Ванкорнефти» и подписала договор о покупке еще 11%. В результате доля индийских государственных компаний увеличится до 49,9%. Комиссия также одобрила продажу 29,9% «Таас-Юрях нефтегазодобычи» консорциуму Oil India, Indian Oil и Bharat PetroResources. Интерфакс

...а катарцы – долю в «Пулково»

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу 24,99% управляющей компании петербургского аэропорта «Пулково» катарской F3 Holding, сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев. F3 Holding находится под управлением государственного фонда Qatar Investment Authority. Покупка акций «Воздушных ворот Северной столицы» у Fraport обойдется F3 Holding в 239 млн евро. Интерфакс

Россия и Египет обсудили авиасообщение

Россия и Египет отметили «значительный прогресс» в обеспечении авиабезопасности, сообщил Минтранс после встречи замминистра транспорта России Николая Захряпина и министра гражданской авиации Египта Шарифа Фатхи. Интерфакс, РИА Новости

Льготы для нефтяников

Иркутская нефтяная компания (ИНК) получила льготу по экспортной пошлине на нефть для трех месторождений в Иркутской области, а Независимая нефтяная компания – для Колвинского месторождения в Ненецком автономном округе. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. ИНК получила льготу для Даниловского, Марковского и Ичединского месторождений. Объем льготируемой нефти Даниловского месторождения будет составлять 12,4 млн т, Марковского – 851 000 т, Ичединского – 10,9 млн т, Колвинского – 3,6 млн т. Интерфакс