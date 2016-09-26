Накопительная альтернатива

Формирование пенсионных накоплений в нынешнем формате не возобновится, объявил министр финансов Антон Силуанов на Финансовом форуме Минфина. Но обеспечить людям достойную пенсию без накопительного элемента будет сложно, сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Разработанная ЦБ и Минфином система «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК) призвана заменить государственную накопительную систему. Вместо обязательных взносов работодателя предложены добровольные взносы работника с соплатежом работодателя и участием бюджета.

Предполагается, что новая система ИПК, публичное обсуждение которой было впервые проведено на форуме, заработает не ранее 2019 г. Этой осенью ее концепция будет направлена в правительство, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Система капитала

Государственная пенсия останется полностью солидарной: весь уплачиваемый работодателем в ПФР взнос – сейчас 22% от зарплат – направится в распределительную систему. Взносы в ИПК будут взиматься с работника.

Всех граждан к системе ИПК подключат автоматически, по умолчанию установив взнос в 0%. В течение переходного периода (предположительно двух лет) работник может сам определить размер своего взноса, этот размер не ограничен. У тех, кто этого не сделает, взнос начнет повышаться на 1 п. п. в год, пока не достигнет 6%. Работник может в любой момент приостановить уплату – «каникулы» могут быть до пяти лет, при желании их можно продлевать. Периодически можно увеличивать или уменьшать и размер взноса.

За уплату взносов в ИПК работники получат налоговую льготу – вычет по НДФЛ до 6% заработка. Работодатель тоже получит льготу, сэкономив на взносах в социальные фонды и половину сэкономленного перечислив в ИПК работника в качестве соплатежа. Впрочем, со льготой для работодателя Минфин пока не определился: это будет «однозначно меньше 6%», говорит замминистра финансов Алексей Моисеев.

Льгота сократит поступления в ПФР, социальный блок на это никогда не пойдет, уверен руководитель аппарата Счетной палаты Юрий Воронин – бывший замминистра социального развития, курировавший пенсионную систему. Работодателя тоже нужно заинтересовать, убежден Чистюхин.

Средства ИПК будут собственностью граждан. Забрать накопленное можно досрочно: до 20% – за пять лет до выхода на пенсию и до 100% – в любой момент при определенных случаях, например проблемах со здоровьем, в том числе у родственников.

Куда деть накопленное

Спорный момент – что делать с уже накопленным. Из новой системы исключаются ПФР и управляющие компании. Поэтому все нынешние накопления граждан перейдут в ИПК автоматически, только если сейчас этими средствами управляют НПФ. Накопления в ВЭБе или частных УК, т. е. под управлением ПФР, спустя два переходных года будут аннулированы и конвертированы в пенсионные баллы страховой части будущей пенсии, если человек не заявит о желании участвовать в системе ИПК (если заявит – накопленное переведут в выбранный им НПФ), рассказал Моисеев. Такая опция необходима для симметрии, объяснил он: если есть автоматический перевод накоплений в ИПК, то должен быть и их автоматический перевод в страховую часть.

Это несправедливо по отношению к гражданам, которые сознательно выбрали ВЭБ или частные УК, к нынешним молчунам и к людям старше 1967 года рождения, которым с 2004 г. накопительные взносы отменили, заметил Воронин: «Например, я когда-то выбрал частную УК, потом меня исключили из этой системы, но мои деньги там продолжают находиться. Я не хотел бы, чтобы эти накопления были переведены в баллы, – я хотел бы получить их в виде единовременной суммы при выходе на пенсию. Почему меня этой опции лишают?» Бывший министр финансов Алексей Кудрин тоже считает, что вопрос о конвертации уже накопленного в баллы требуется серьезно продумать. Цель же такой опции понятна, сказал он: в пенсионной системе дефицит и этими средствами его частично закроют. Но новость о том, что накопления молчунов будут переведены в баллы, может вызвать новую волну перехода граждан в НПФ, предвидит президент НАПФ Константин Угрюмов.

«Взять и все бухнуть в баллы тоже неправильно, поэтому Воронин, может быть, и прав», – согласился после дискуссии Моисеев. «Будем обсуждать это с социальным блоком», – добавил он. Перевести накопления в НПФ из частных УК по итогам обсуждения на форуме Минфин и ЦБ уже почти согласились. Но перевод средств в НПФ из ВЭБа – а это почти половина всех пенсионных накоплений – приведет к необходимости продажи госбумаг. В них размещено порядка 40% пенсионных накоплений, находящихся под управлением ВЭБа. Продажа может быть растянута во времени, а может быть, ВЭБ и останется в новой накопительной системе, предположил Моисеев: «Это вопрос, который трудно было решить в рамках узкого обсуждения между ЦБ и Минфином».

Неправильная развилка

Реформа пенсионных накоплений полностью избавляет их от последствий «родовой травмы» – в составе государственной пенсионной системы накопительная часть была изначально обречена, поскольку являлась заложником проблем распределительной части, заключает Воронин. ИПК все расставляет на свои места, одобряет он: «Пенсионные накопления наконец-то будут формироваться не из взносов работодателей, которых не хватает на пенсионную систему. Накопления во всем мире формируются из денег граждан».

Последние три года пенсионные накопления не пополняются из-за нехватки бюджетных доходов. Накопительный взнос – 6 п. п. из 22% – не мог расходоваться на выплату текущих пенсий, нехватку Пенсионному фонду восполнял бюджет. С 2014 г. все 22% взноса поступают в солидарную часть пенсий, сэкономив бюджету около 1 трлн руб. Проектировки бюджета на 2017–2019 гг. не предусматривают размораживания накопительных взносов и соответствующего трансферта ПФР.

Деньги вместо баллов 31 млн человек держат накопления в НПФ по итогам 2015 г. против 22,4 млн в 2013 г. Это почти половина экономически активного населения и более половины людей 1967 года рождения и моложе. К концу I квартала 2016 г. НПФ впервые обошли ВЭБ по объему накоплений – 2 трлн руб. против 1,8 трлн. В частных УК находятся накопления 0,5 млн граждан на 39 млрд руб. Средний накопительный счет в НПФ, по расчетам «Пенсионных и актуарных консультаций», в 2015 г. составил 63 000 руб., в частных УК – 81 000 руб., в ВЭБе – 36 000 руб.

«Выглядит разумно, логично, последовательно, но давайте обсуждать детали», – поддержал концепцию ИПК Угрюмов. Однако есть у идеи и противники. Минэкономразвития настаивает на сохранении накопительной системы в ее нынешнем виде и предлагает с 2017 г. постепенно отменять мораторий на накопительные взносы, начав со взноса в 1%, рассказал замминистра Олег Фомичев. По его словам, министерство предложит это Минфину, пока еще готовится бюджет на 2017–2019 гг. ИПК не альтернатива нынешней системе, считает он: во-первых, это нагрузка на зарплаты, во-вторых, добровольность не обеспечит сколько-нибудь значимого охвата населения. Число участников НПО (корпоративных и личных пенсионных планов) в последние годы застыло на отметке около 6 млн, привел он пример.

Развилка – либо ИПК, либо отказ от накопительной системы – неправильная, убежден и председатель совета АНПФ Сергей Беляков. Граждане копить не станут, считает он. Во-первых, возможность откладывать возникает при заработке от 50 000 руб., а средний по стране – чуть выше 30 000 руб. Во-вторых, сложно убедить людей, что копить с помощью ИПК лучше, чем, например, на депозитах, полагает Беляков: люди ничего от государства не ждут и не верят ему. Необходимо сохранить существующую накопительную систему и отменить мораторий, согласен он с Фомичевым. И упрекает Минфин за «измену»: «Оказывается, у нас оппоненты не только социальный блок, как мы считали. Если бы я был Минфином, то внес бы в проектировках бюджета трансферт [на компенсацию ПФР выпадающих доходов от накопительных взносов] и отстаивал бы его».

Раз уж Минфин и ЦБ презентуют новую накопительную систему и практически перестали защищать действующую, которая еще не отменена, – это приговор, заключил Кудрин: «Надо исходить из того, что действующая система уже не имеет перспектив». Однако отказ от нее – стратегический просчет, уверен он: система обеспечивала серьезный объем накоплений и охватывала почти всех граждан. При переходе к ИПК большинство «потеряется», считает Кудрин: у людей, чей доход ниже трех прожиточных минимумов, есть деньги только на текущее потребление, а таких примерно 60%. В итоге накопительной системой будет охвачено лишь около трети граждан и то если работодатель не отговорит, полагает Кудрин.

Преимущество новой накопительной системы – она позволяет обеспечить достойную пенсию среднему классу, отметила на форуме Набиуллина, прежняя система этого не позволяла. «Выйдя на пенсию, я получила $8000, сама удивилась», – поделилась результатами работы накопительной пенсионной системы Казахстана ответственный секретарь казахстанского минфина Наталья Коржова. Накопления в Казахстане обязательны, взнос с заработка работника – 10%. Только начав получать выплаты, люди вошли во вкус, рассказала она, на это потребовалось 10 лет. Теперь у Казахстана другая проблема, поделилась Коржова: «Мы накопили. Проблема – куда размещать».