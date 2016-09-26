Саудовцы учатся экономить

Десятилетиями жители Саудовской Аравии наслаждались уютным образом жизни, так как королевство тратило сотни миллиардов долларов нефтяной выручки на субсидирование электроэнергии, топлива, водоснабжения. Но падение цен на нефть вынудило правительство лишить граждан некоторых из этих благ. Стоимость жизни выросла, и пострадал средний класс, который долго был защищен от подобных проблем.

Например, госслужащий Мохаммед Идрис привык ездить в Лондон один-два раза в год, а теперь ему приходится просить жену и детей реже использовать семейный автомобиль, чтобы экономить топливо. Также он установил солнечную панель для кухни, чтобы экономить на электроэнергии.

На следующей неделе состоится встреча крупнейших производителей нефти, и от Саудовской Аравии ждут шагов, направленных на поддержание цен на нефть. Тем более что в начале сентября она заключила соглашение с Россией о сотрудничестве.

Сокращение госрасходов бьет по представителям среднего класса, большая часть которых работает в государственном секторе. Потребители в крупных городах стали в последние месяцы внимательнее относиться к расходам, говорит Аридж аль-Акель из компании Sown Advisory, которая помогает им с финансовым планированием.

Чтобы помочь бюджету, дефицит которого в 2015 г. оказался рекордным, правительство сократило субсидии на электроэнергию, топливо и водоснабжение. Оно планирует снизить расходы на зарплаты госслужащим и увеличить ненефтяные доходы, введя новые налоги. Из-за этого инфляция ускорилась в два с лишним раза примерно до 4%, что тоже чувствуют потребители.

Политические ставки высоки. Стране удалось избежать «арабской весны» во многом благодаря тому, что она могла задобрить население деньгами и новыми рабочими местами в госсекторе. Сейчас в нем трудятся примерно две трети саудовцев, которые привыкли получать не только высокую зарплату, но и щедрые сверхурочные и регулярные бонусы. Взойдя на престол в начале 2015 г., король Салман тоже распорядился выплатить им бонусы.

Но такая щедрость уходит в прошлое. Правительство планирует уменьшить долю расходов бюджета на зарплаты с 45 до 40% к 2020 г. и сократить 20% госслужащих. Чтобы ситуация с бюджетом значительно улучшилась, необходим рост цен на нефть с примерно $46 до $70, считают аналитики.

В регионе, который охвачен политическими и религиозными распрями, Эр-Рияду нежелательно допускать социальные волнения. «Пока недовольство выражалось умеренно. Если замедление [экономики] продолжится и начнет сказываться на рабочих местах, ситуация может измениться», – говорит гендиректор дубайской консалтинговой фирмы Qamar Energy Робин Миллз.

Перевел Алексей Невельский