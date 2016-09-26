Цифры. Тенденции. События

30 млрд руб.

Займет у населения Минфин через новые ОФЗ, сообщил министр финансов Антон Силуанов. «В составе привлекаемых ресурсов как в этом году, так и в следующем будут и ресурсы, привлекаемые от населения. В этом году мы планируем сделать пробный выпуск облигаций для населения», – сказал он. Если будет спрос на такие инструменты, будет расширяться предложение, пообещал он. Интерфакс

Ускорить реформы

Греция добилась существенного прогресса в устранении дисбаланса в макроэкономике, однако темпы роста экономики остаются слабыми, а риски – повышенными, отмечают в МВФ. Аналитики фонда выделяют четыре проблемные области: чрезмерные бюджетные расходы на пенсионное обеспечение; финансовые проблемы банков и частного сектора; структурные препятствия инвестициям и росту экономики; непомерно высокий госдолг. Фонд рекомендует снизить расходы на пенсии и направить средства на поддержку других социально незащищенных групп, включая безработных. Интерфакс

Внутренние проблемы

Ключевые риски для российской экономики все-таки внутренние, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, тем не менее внешние риски существуют. «Если говорить о конкретных внешних рисках, то они все взаимосвязаны, но основной канал воздействия проходит через цены на нефть. Да, постепенно снижается зависимость экономики от цен на нефть. Доля нефти падает и в ВВП, и в экспортных доходах, и в доходах бюджета. Но она остается значимой», – констатировала она. Интерфакс