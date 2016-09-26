Цифры. Тенденции. События

4 млрд руб.

Может получить киностудия им. Горького в результате продажи непрофильных активов, считает ее гендиректор Сергей Зернов. Этого, полагает он, будет достаточно, чтобы реконструировать студию и сделать ее «современным предприятием». Сейчас проект реконструкции студии находится на рассмотрении Росимущества, уточнил Зернов: «Два года назад мы внесли в Министерство культуры и Росимущество предложение по масштабной реконструкции киностудии Горького, но не за счет бюджетных средств, а за счет отраслевых предприятий кинематографии». В кинематографии в советские времена было много различных имущественных комплексов, которые потом, после перестройки, в современных условиях фактически оказались не нужны, объяснил гендиректор студии. RNS

Штраф за непристойность

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала центр Artplay на 100 000 руб. за «непристойную» рекламу выставки «Босх. Ожившие видения». В начале августа комиссия службы признала рекламу противоречащей закону о рекламе, который запрещает использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов. Претензии чиновников вызвала реклама выставки, в которой содержались репродукции фрагментов триптиха Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Ведомости

Очки от Snapchat

Мобильный сервис по обмену исчезающими сообщениями Snapchat вскоре начнет продажу солнечных очков за $130 с двумя встроенными видеокамерами, которые смогут снимать ролики длиной до 30 секунд, а также делать фотографии.

Гаджет сможет записывать видео и сохранять его в Snapchat Memories. Специальная вспышка даст знать окружающим, что их снимают. Снятое видео можно будет отредактировать на смартфоне и поделиться им в Snapchat. Каждый день этим сервисом пользуется 150 млн человек. Интерфакс, Ведомости