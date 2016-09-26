В режиссерском дебюте Пола Дано сыграют Джейк Джилленхол и Кэри Маллиган

Джейк Джилленхол и Кэри Маллиган снимутся в режиссерском дебюте Пола Дано под названием «Дикая природа». Съемки начнутся в ноябре 2016 г. и будут проходить в Монтане и Оклахоме. Дано написал сценарий совместно с Зои Казан по роману Ричарда Форда 1990 г. В центре сюжета история подростка, наблюдающего распад брака родителей после переезда в Монтану. Продюсировать картину будут Эндрю Данкан и Алекс Сакс из компании June Pictures, а также Джилленхол и Рива Маркер. Последней на сегодня ролью Джейка Джилленхола была работа в фильме «Под покровом ночи», а Кэри Маллиган недавно снялась в картине «Суфражистка». The Hollywood Reporter (российское издание)

В лондонских районах Хакни-Уик и Пекхэм могут появиться арт-зоны

Власти Лондона рассматривают возможность создания в районах Хакни-Уик и Пекхэм арт-зон, предназначенных для защиты художников от девелоперов и резкого роста арендной платы. Идея принадлежит заместителю мэра по культуре Джастин Саймонс, которая заявила, что одним из приоритетов для нее является прекращение вытеснения творческих людей из города: «Средний доход художника – около 10 000 фунтов стерлингов в год, средняя цена недвижимости в Лондоне – 600 000 фунтов стерлингов. Если давление будет усиливаться, в ближайшие пять лет мы потеряем до 30% наших художников». По ее мнению, стоит предоставить отдельным художникам и организациям возможность приобретения студий в специальных креативных хабах на востоке и юго-востоке Лондона, а также ввести щадящие бизнес-тарифы: «Мы хотим создать зоны, где творческие люди смогут пустить корни и создать зону креативной индустрии. Для этого необходима работа с местными органами власти, девелоперами и местными жителями». Джастин Саймонс работает в мэрии Лондона уже 14 лет, среди самых известных ее проектов – ежегодный арт-проект известных современных художников «Четвертый постамент» на Трафальгарской площади. Артгид