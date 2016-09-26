Спасение ВПБ было невозможным

ЦБ отозвал лицензию у Военно-промышленного банка (ВПБ, 89-е место по размеру активов). С 16 сентября в банке работала временная администрация. Банк неадекватно оценивал риски, не соблюдал антиотмывочное законодательство, говорится в сообщении регулятора. Временная администрация не смогла получить от руководства банка «правоустанавливающие документы на активы» и в связи с этим сформировала по ним резервы, что обернулось для банка утратой капитала. Отрицательный капитал банка достиг 6,7 млрд руб., санация банка с привлечением АСВ не представлялась возможной, резюмировал Центробанк. Ведомости, ТАСС

ЦБ проследит за языком

Центробанк разрабатывает для должностных лиц рекомендации, которые помогут снизить риск возможного воздействия публичных высказываний на ценообразование на бирже, сообщили в пресс-службе регулятора. «Высказывания могут оказывать существенное влияние на ход торгов и способствовать резким ценовым колебаниям различных финансовых инструментов. <...> К ним чувствителен весь финансовый рынок, а не только отдельные его сегменты либо компании», – отмечает пресс-служба ЦБ. Интерфакс