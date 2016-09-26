Умер один из основателей «Русских башен»

24 сентября после тяжелой болезни ушел из жизни один из основателей башенного бизнеса в России – председатель совета директоров ГК «Русские башни» Питер Оуэн Эдмундс, говорится в сообщении компании. Эдмундс в 1992 г. руководил оператором фиксированной связи «Петерстар», затем был председателем его совета директоров, совета директоров «Комстара» и других компаний в России и СНГ. Ведомости

«Ростех» предложил «большой тройке» строить ЦОДы вместе

Госкорпорация «Ростех» предлагает операторам «большой тройки», а также «Ростелекому» совместно создать систему центров обработки данных (ЦОД) в рамках реализации пакета Яровой, сообщил журналистам глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Предложение мы сделали. Мы готовы создать базу для хранения данных совместно со всеми операторами <...> Это может быть большое совместное предприятие, в которое вложат деньги все заинтересованные компании. И эта компания будет предоставлять услугу всем операторам», – сказал он. «Доли пока не обсуждаются», – подчеркнул Чемезов. Интерфакс