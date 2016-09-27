ЕГАИС закурит

Комитет по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации в начале 2017 г. займется выработкой предложения о создании системы контроля для табачной продукции, аналогичной государственной автоматизированной информационной системе учета алкоголя (ЕГАИС), заявил председатель комитета Сергей Рябухин. По его словам, это поможет вывести из тени нелегальный табачный бизнес и будет способствовать дополнительным доходам в бюджеты регионов. Проект ЕГАИС для табака в пилотном режиме могут запустить в Ростовской области, добавил Рябухин. Интерфакс

«Русагро» не скупится на дивиденды

Акционеры группы «Русагро» одобрили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2016 г. в размере 2 млрд руб., говорится в материалах компании. Чистая прибыль компании за этот период немного превысила 2 млрд руб. Выплаты будут произведены до 30 сентября в долларах по курсу Центробанка на 25 августа – 64,81 руб. за $1. Ведомости

Египетские фрукты вернутся

Россельхознадзор снимет запрет на ввоз в Россию некоторых овощей и фруктов из Египта, заявил руководитель службы Сергей Данкверт после переговоров с египетской делегацией. Россия оставляет за собой право приехать на инспектирование в любой момент и закрыть поставки, заметил он. Ввоз каких именно овощей и фруктов будет возобновлен – Данкверт не уточнил. ТАСС

«Рольф» купит Hyundai в кредит

Альфа-банк выдал авто­дилеру «Рольф» кредит в 2 млрд руб. на 2,5 года, сообщил банк и подтвердил представитель «Рольфа». По словам последнего, привлеченные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности авто­ди­лера. Ведомости

ЛСР снизила доходность

Группа ЛСР в ходе размещения биржевых облигаций на 5 млрд руб. снизила ориентир ставки первого купона до 10,75–11% годовых, сказано в материалах к размещению. Новому ориентиру соответствует доходность к погашению 11,19–11,46% годовых. Первоначально эмитент ориентировал на купон в диапазоне 11–11,5% годовых и доходность 11,46–12,01% годовых. Интерфакс