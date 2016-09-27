ФАС не хочет менять тарифы «Транснефти»

ФАС считает целесообразным сохранить действующий принцип тарифообразования на услуги «Транснефти», сообщил замруководителя службы Анатолий Голомолзин: «Тарифы являются регулируемыми, порядок ценообразования установлен правительством, он задает долгосрочные принципы тарифообразования, которые не являются сдерживающими для пользователей услуг «Транснефти». «Коммерсантъ» сообщал, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в письме в ФАС предложил исключить механизм долгосрочных инвестиционных тарифов, за счет которых «Транснефть» строит новые нефтепроводы. Интерфакс

ЧМК не принимает новых сотрудников

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в группу «Мечел») закрыл прием новых сотрудников. Это нужно для приведения фактической численности работников в соответствие с загрузкой производственных мощностей и исключения рисков массового увольнения, сообщило предприятие. Интерфакс

«Стройгазконсалтинг» отсудил 3,1 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск компании «Стройгазконсалтинг», одного из крупных подрядчиков «Газпрома», взыскав с зарегистрированной в Белизе компании Delanor Holdings Limited более 3,1 млрд руб. долга по договору займа, заключенному в 2011 г. РИА Новости

«Вертолеты России» понравились арабским фондам

Суверенный фонд ОАЭ Mubadala Development, а также ряд небольших арабских фондов участвуют в сделке по продаже 25% акций «Вертолетов России», принадлежащих «Ростеху», заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. Соглашение о продаже этого пакета консорциуму Российского фонда прямых инвестиций и ближневосточных суверенных фондов было подписано в июне 2016 г. Интерфакс

«Росатом» ищет партнера

«Росатом» до конца 2016 г. выберет технологического партнера для проекта мощностью 610 МВт ветряной генерации в России до 2020 г., сообщил Bloomberg со ссылкой на первого заместителя гендиректора госкорпорации Кирилла Комарова. Интерес к проекту проявили Siemens, General Electric и Vestas Wind Systems. Комаров надеется, что партнер окажет финансовую помощь и предоставит лицензию для производства оборудования в России. «Росатом» готов одобрить капитальные затраты в размере $1,3 млрд на три ветряных парка на юге России и выделит первоначальные инвестиции в капитал в размере 20%. Интерфакс