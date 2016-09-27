Цифры. Тенденции. События

Водителей увольняют

За нарушение скоростного режима в Москве уволили 20 водителей коммерческих автобусов, еще 77 оштрафовали за невыдачу билетов пассажирам, сообщает официальный сайт правительства столицы. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в контрактах, которые город заключил с коммерческими перевозчиками, водителям запрещено нарушать скоростной режим. Также он попросил пассажиров сообщать о случаях невыдачи билетов. Интерфакс

Безработица снижается

Численность российских безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась с 14 по 21 сентября 2016 г. на 1,1% и составила 881 980 человек, сообщил Минтруд. По данным ведомства, снижение количества безработных произошло в 67 регионах. РИА Новости

Не боятся увольнений

Доля россиян, которые уверены, что в случае увольнения легко смогут найти себе новую работу, с июля по август 2016 г. выросла с 20 до 27%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. Еще 29% считают, что смогут трудоустроиться «с небольшими усилиями». 25% опрошенных предполагают, что с трудоустройством у них могут возникнуть «серьезные трудности», а 18% говорят, что это «практически невозможно». Опасения россиян относительно проблем с трудоустройством мало-помалу снижаются: соответствующий индекс в августе 2016 г. опустился до 46 пунктов с 50 в июне (при возможном минимуме в 10 и максимуме в 90). Всего в исследовании ВЦИОМа приняли участие 1600 человек из 130 населенных пунктов в 46 регионах России. РИА Новости