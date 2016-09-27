Дебаты с подвохом

Первые дебаты кандидатов в президенты США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа прошли вечером в понедельник (в Москве была уже глубокая ночь) на телеканале CNN. Как напоминают американские СМИ, дебаты могут быть коварными, особенно для лидирующего кандидата: в 2000 г. более подготовленный по вопросам внутренней и внешней политики Альберт Гор проиграл Джорджу Бушу во многом именно из-за неудачного выступления на первых дебатах.

Команды обоих кандидатов тщательно готовились к первой дискуссии. Главная цель Клинтон – показать аудитории, что Трамп с работой президента просто не справится, поэтому штаб демократов прогоняет ответы на самые актуальные вопросы и готовится к нескольким вариантам поведения республиканца. Трамп, несмотря на рекомендации советников, не хочет штудировать информационные материалы и предпочитает мозговые штурмы со своей командой. «Трамп будет вести себя как самый крутой парень в универе, чей курсовик ослепит всех просто потому, что именно он его написал», – комментирует ситуацию The New York Times.

Несмотря на небольшой отрыв Клинтон накануне первых дебатов, у Трампа есть преимущество в работе с телеаудиторией, считает аналитик по стратегическим коммуникациям из штата Пенсильвания Ларри Кейслер: «Клинтон будет делать упор на статистику и сухой аналитический подход, но в этом кроется опасность, ведь на теледебатах зрители любят глазами: они именно смотрят, а не слушают, не вникают. Язык тела и эмоциональные реакции играют ключевую роль, эти дебаты в первую очередь перфоманс. У Трампа в этом плане есть преимущество, ведь он даже не столько бизнесмен, сколько продавец и задающий тренды шоумен». Против Клинтон играет и то, что у нее не было сильной конкуренции на праймериз, а Трампу пришлось обойти полтора десятка соперников, продолжает эксперт. Решать исход выборов будут так называемые колеблющиеся штаты и оба кандидата на дебатах будут работать именно на них, делая акцент на тех аспектах, которые находят наибольший отклик у неопределившихся избирателей, резюмирует Кейслер.

Коламбус