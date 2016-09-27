Статья опубликована в № 4169 от 27.09.2016 под заголовком: Слова

Дмитрий Песков

«В интересах высших идей урегулирования [ситуации в Сирии] мы склонны к тому, чтобы абстрагироваться от излишних эмоций».

Пресс-секретарь президента отметил «неприемлемость тона» представителей Великобритании и США в ООН, назвавших действия России варварскими. («Интерфакс»)

Владимир Колокольцев

«Никакими организационными вопросами, никакими нашими статистическими показателями нельзя нивелировать личное восприятие жителя столицы».

Министр внутренних дел напомнил новому начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову, что «палочные» отчеты о работе правоохранителей неприемлемы. (ТАСС)

Петр Порошенко

«Я думаю, что после выборов в США, кто бы их ни выиграл, это будет ответственный лидер великого американского народа».

Президент Украины назвал «предвыборной риторикой» слова Дональда Трампа о готовности рассмотреть возможность признания Крыма частью России. (CNN)