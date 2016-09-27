Цифры. Тенденции. События

4,7%

На столько выросла прибыль (за вычетом убытков) предприятий в январе – июле по сравнению с прошлым годом до 6,014 трлн руб. с 5,742 трлн, сообщил Росстат. 35 600 организаций получили прибыль в 6,972 трлн руб., 15 600 – убыток в 958 млрд руб. По сравнению с прошлым годом на 13,7% снизилась сальдированная прибыль добычи полезных ископаемых (до 1,24 трлн руб.), у обрабатывающих производств – на 2,3% до 239,9 млрд, у торговли – на 27,6% до 886,5 млрд. Снижалась также прибыль в сельском хозяйстве. Выросла, например, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, на транспорте и в связи. Интерфакс

Полный «Платон»

Росавтодор выступает за отмену льгот в системе «Платон» и возврат к ранее заявленному тарифу, заявил руководитель ведомства Роман Старовойт. Действующий тариф – 1,53 руб./км, «полный» – 3,06 руб./км. Минэкономразвития предлагало продлить льготный тариф до 2019 г. По словам Старовойта, вопрос обсуждался на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича, однако решения принято не было. Интерфакс

Налоговый парашют

«Золотые парашюты» – не препятствие для получения налоговых вычетов, если компания сможет доказать обоснованность выплаченных работнику отступных, следует из решения экономической коллегии Верховного суда. Раньше в подобных спорах суды становились на сторону налоговой службы, но теперь этот подход будет пересмотрен, считают юристы. ООО «Парламент продакшн» выплатило своим бывшим сотрудникам более 3,7 млн руб. компенсации при увольнении. Налоговики доначислили ей за это 750 000 руб. налога на прибыль. Первые две инстанции стали на сторону налоговой, а кассация и Верховный суд – на сторону компании. Интерфакс