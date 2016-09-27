Банк для местных

Банк «Александровский» завершил присоединение СМБ-банка, объединенный банк намерен развивать бизнес в Петербурге и ближайших окрестностях, рассказал на пресс-конференции совладелец и председатель правления банка «Александровский» Евгений Лотвинов.

По его словам, проведена санация активов «Александровского», кредитный портфель вырос на 17% до 5,1 млрд руб., привлеченные средства на 1 сентября 2016 г. – 8,5 млрд руб. Акции СМБ-банка конвертированы в акции банка «Александровский». «Александровский» оценен в 1,86 млрд руб., говорит Лотвинов. Банк отказался от собственной инкассации и процессинга, рассматривается возможность продажи недвижимости, переформатирования филиалов в допофисы, добавил он. У «Александровского» восемь отделений в Петербурге, два операционных офиса в Ленобласти, филиал в Москве, филиал и допофис в Мурманске.

В прошлом году Лотвинов купил у основателя холдинга «Фармакор» Александра Афанасьева СМБ-банк, а в январе 2016 г. вместе с с президентом и совладельцем холдинга «Адамант» Игорем Лейтисом приобрел 99,9% «Александровского». Он говорит, что ведет переговоры о покупке с другими местными банками и по-прежнему намерен создать второй по размеру частный банк в Петербурге. Активы «Александровского» к концу года вырастут до 15 млрд руб., кредитный портфель – до 7,5 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. будут приходиться на средний и малый бизнес и розницу, сообщил зампред правления банка Илья Лотвинов. В Петербурге существуют культура и привычка работы с местными банками, полагает зампред правления «Александровского» Александр Тютюнник.

В середине списка Активы «Александровского» на 1 июля 2016 г. – 10,1 млрд руб. (219-е место в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА»), собственный капитал – 1,6 млрд руб. (212-е). По активам он занимает 15-е место из 31 банка, зарегистрированного в Петербурге, в числе которых ВТБ и «Креди агриколь», а также проходящие санацию «Балтийский», «Таврический», Балтинвестбанк, «Советский».

Идеальным клиентом Евгений Лотвинов называет предприятие с оборотом в 100–150 млн руб. в месяц, которое занимает 30–60 млн руб.

Небольшие региональные банки хорошо знают специфику местного бизнеса, эта модель широко используется в США, говорит аналитик одного из российских банков. В МСБ риски выше, так как в случае падения экономики на этот сегмент приходится первый удар, добавляет он. Местные банки могут конкурировать за счет лучшего сервиса и скорости принятия решений, но ресурсы у них дороже, рассуждает петербургский банкир.

Качественных заемщиков немного, поэтому банки ищут надежных клиентов, говорит совладелец и гендиректор сети «Теремок» Виталий Свидовский. «Теремок» в этом году перестал работать со Сбербанком, требования которого оказались для него неподъемными, сеть сотрудничает с банком «Санкт-Петербург» и Райффайзенбанком. Но требования остаются жесткими, к примеру, банк имеет право каждый квартал проверять, как потрачены деньги, а если ресторан убыточен, имеет право досрочно требовать возврата кредита, говорит Свидовский.

Из 104 млрд руб. корпоративных кредитов, которые Северо-Западный Сбербанк выдал в I квартале 2016 г., на средний бизнес приходится 31%, на микробизнес и малый – 6%, следует из его материалов.