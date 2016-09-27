Статья опубликована в № 4169 от 27.09.2016 под заголовком: Вкратце

Отставка Шабасова

Александр Шабасов покинул пост руководителя Северо-Западной дирекции Министерства культуры по реконструкции и реставрации, который занимал с 2013 г. И. о. руководителя дирекции назначена Наталья Волынская. Ведомости

Участок в 1,4 млрд руб.

Комитет по госзаказу объявил конкурс на строительство участка транспортного обхода центра на Обводном канале от протоки Французского ковша до проспекта Обуховской Обороны, максимальная стоимость контракта – 1,395 млрд руб. Интерфакс