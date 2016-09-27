Цифры. Тенденции. События

17,9 млрд руб.

Задержанной зарплаты по требованию Роструда выплачены 72 800 работникам за восемь месяцев текущего года, сообщила пресс-служба ведомства. С января по август Роструд провел 87 600 проверок и выявил 332 900 нарушений трудового законодательства. 81 600 из них были связаны с оплатой труда. Органы Роструда выдали работодателям 63 400 предписаний об устранении нарушений. РИА Новости

Зарплаты в Москве упали

Реальная заработная плата в Москве в июле 2016 г. по сравнению с июлем 2015 г. снизилась на 3,2%, по данным Мосгорстата. Средняя номинальная заработная плата, начисленная в крупных, средних и малых организациях, составила 69 015 руб. и увеличилась по сравнению с июлем 2015 г. на 4,1%. В то же время реальные располагаемые доходы москвичей по сравнению с июлем 2015 г. упали на 16,6%. РИАМО

Сотрудников Роструда наказали

Генпрокуратура добилась дисциплинарного наказания 11 чиновников Рос­труда, не внесших своевременно в единый реестр проверок сведения о более чем 60 проверках бизнесменов, сообщил представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Интерфакс

Минтруд поборется с коррупцией в регионах

Минтруд подготовил законопроект о применении к региональным и муниципальным чиновникам антикоррупционных стандартов федерального уровня. Они будут обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах и имуществе, им закон запретит получать любые вознаграждения, за исключением подарков на официальных мероприятиях. Отказ предоставлять сведения будет считаться основанием для увольнения. Интерфакс