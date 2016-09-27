Статья опубликована в № 4170 от 28.09.2016 под заголовком: Вкратце

Уборка на Сенной

Сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества вчера начали демонтаж ларьков, незаконно установленных на Сенной площади. В середине сентября власти Петербурга выявили более 60 таких объектов торговли и общепита, в том числе павильонов, автолавок, террас. До 26 сентября все арендаторы могли самостоятельно убрать киоски. Один из демонтированных ларьков работал под брендом «Билайн». Это была небольшая точка продаж, принадлежащая дилеру, сообщил представитель «Билайна». Ведомости

Банки отказались от депозита

Депозитный аукцион по размещению 300 млн руб. временно свободных средств бюджета Ленинградской области на банковские депозиты на 177 дней вчера признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок, сообщила Санкт-Петербургская валютная биржа. Ведомости