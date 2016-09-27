Комбайны поедут на экспорт

Размер компенсации при доставке сухопутным путем не должен превышать 80% предельных значений субсидий и 90% – при доставке морем. Лимит при доставке тракторов водным транспортом составляет от 120 000 до 1 млн руб. (в зависимости от тягового класса) за один 40-футовый контейнер, комбайнов – 1 млн руб., прочей техники – 400 000 руб.

Российские власти компенсируют до 80% затрат при транспортировке экспортируемой сельхозтехники наземным транспортом и до 90% – морским. Это следует из постановления правительства, опубликованного во вторник на сайте правительства.

Размер компенсации при доставке сухопутным путем не должен превышать 80% предельных значений субсидий и 90% – при доставке морем. Лимит при доставке тракторов водным транспортом составляет от 120 000 до 1 млн руб. (в зависимости от тягового класса) за один 40-футовый контейнер, комбайнов – 1 млн руб., прочей техники – 400 000 руб. При доставке техники автомобильным транспортом предельные значения субсидий составляют 90–210 руб. за 1 км пробега. Субсидируемые расходы при транспортировке железной дорогой привязаны к прейскуранту 10-01.

Чиновники также готовы компенсировать до 90% затрат на доработку, адаптацию техники и до 100% расходов по ее сертификации для зарубежных рынков. Всего на программу поддержки экспорта сельхозтехники, как и ожидалось, будет потрачено 1,5 млрд руб. Сумма и общие направления поддержки были анонсированы весной, но условия субсидирования не раскрывались.

Деньги из бюджета 100 млрд руб. столько Министерство промышленности и торговли запросило бюджетных средств на 2017–2020 гг. для поддержки экспорта несырьевых секторов, сообщил министр Денис Мантуров (его слова передал «Интерфакс»). Наибольший потенциал роста экспорта Минпромторг видит в таких секторах, как сельхозмашиностроение, автопром, транспортное машиностроение, гражданская авиация, пояснил министр

Поддержка будет распространяться на все экспортные поставки и работы по доработке, адаптации, сертификации сельхозтехники начиная с 1 января 2016 г., следует из постановления правительства.

Объем субсидий достаточен для финансирования уже осуществленных в течение первых девяти месяцев поставок, однако к концу 2016 г. может возникнуть дефицит бюджетных средств, предупреждает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: «Существенно большего положительного влияния на отрасль (в первую очередь с точки зрения освоения экспортных рынков) можно добиться, в случае если программа будет продолжена в 2017 г., а объем финансирования вырастет с 1,5 млрд до 2 млрд руб.». В следующем году такая поддержка может продолжиться (см. врез).

Председатель совета директоров ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» Михаил Болотин говорит, что компания довольна условиями поддержки экспорта: «Это даст стимул двигаться вперед и увеличит экспорт». Сколько концерн собирается поставить техники на экспорт, он не раскрыл. «Ростсельмаш» (основная продукция – комбайны) хочет в течение пяти лет увеличить долю экспорта с 20 до 50%, рассказывал совладелец компании Константин Бабкин. Экс-директор ассоциации «Росагромаш» Евгений Корчевой (сейчас возглавляет департамент Минпромторга) говорил, что в 2015 г. благодаря девальвации экспорт сельхозтехники вырос на 70% до 6,7 млрд руб., а в 2016 г. поставки за рубеж с господдержкой могут увеличиться в 1,5 раза, а без нее – на 15–20%.