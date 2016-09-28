ВТБ ждет льгот для секьюритизации ипотеки

Группа ВТБ будет готова провести секьюритизацию ипотечных кредитов размером до 50 млрд руб. под поручительство АИЖК после того, как будет введен льготный коэффициент риска в 20% по вложениям в такие ценные бумаги, сообщил начальник управления секьюритизации «ВТБ капитала» Андрей Сучков: «Нас абсолютно устроит коэффициент риска 20%, сейчас он составляет 100%, а по младшим траншам – 1250%. Это делало абсолютно бессмысленным выпуск каких-либо бумаг под ипотечные портфели». ВТБ рассчитывает, что регуляторные изменения могут быть приняты ЦБ уже осенью. Интерфакс

Картой «Мир» можно будет расплатиться в Европе

Картой «Мир» уже в ближайшем времени можно будет расплачиваться в Европе – Национальная система платежных карт (НСПК) ведет переговоры с тремя крупными западноевропейскими процессорами, сообщил гендиректор НСПК Владимир Комлев. «Европейские торговцы хотят создать мотивацию для россиян через российский платежный инструмент. В Евросоюзе границ по обслуживанию нет: любой банк там может работать на любой территории, у них единое экономическое пространство. Соответственно, процессинг в Европе – транснациональный», – заявил он. Известия

Доля просроченных кредитов упала до минимума за год

Доля розничных кредитов (в портфеле однородных ссуд) с просроченными более чем на 90 дней платежами в августе 2016 г. снизилась до минимума с июля 2015 г. и составила менее 10,5% (или 1,84 трлн руб.) после 10,6% в июле, следует из данных ЦБ. Снижение этого показателя произошло благодаря ускорению роста портфеля кредитов физлицам – он увеличился в августе на 0,7% до 10,3 трлн руб. Интерфакс