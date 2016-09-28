Вкратце
ВТБ ждет льгот для секьюритизации ипотеки
Группа ВТБ будет готова провести секьюритизацию ипотечных кредитов размером до 50 млрд руб. под поручительство АИЖК после того, как будет введен льготный коэффициент риска в 20% по вложениям в такие ценные бумаги, сообщил начальник управления секьюритизации «ВТБ капитала» Андрей Сучков: «Нас абсолютно устроит коэффициент риска 20%, сейчас он составляет 100%, а по младшим траншам – 1250%. Это делало абсолютно бессмысленным выпуск каких-либо бумаг под ипотечные портфели». ВТБ рассчитывает, что регуляторные изменения могут быть приняты ЦБ уже осенью. Интерфакс
Картой «Мир» можно будет расплатиться в Европе
Картой «Мир» уже в ближайшем времени можно будет расплачиваться в Европе – Национальная система платежных карт (НСПК) ведет переговоры с тремя крупными западноевропейскими процессорами, сообщил гендиректор НСПК Владимир Комлев. «Европейские торговцы хотят создать мотивацию для россиян через российский платежный инструмент. В Евросоюзе границ по обслуживанию нет: любой банк там может работать на любой территории, у них единое экономическое пространство. Соответственно, процессинг в Европе – транснациональный», – заявил он. Известия
Доля просроченных кредитов упала до минимума за год
Доля розничных кредитов (в портфеле однородных ссуд) с просроченными более чем на 90 дней платежами в августе 2016 г. снизилась до минимума с июля 2015 г. и составила менее 10,5% (или 1,84 трлн руб.) после 10,6% в июле, следует из данных ЦБ. Снижение этого показателя произошло благодаря ускорению роста портфеля кредитов физлицам – он увеличился в августе на 0,7% до 10,3 трлн руб. Интерфакс