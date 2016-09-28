Абоненты режут провода

Количество пользователей проводного интернета в России снизилось впервые с 2014 г. Абоненты стали экономить на фиксированном доступе и зачастую заменяют его мобильным

Количество активных абонентов проводного широкополосного доступа (ШПД) в России во II квартале 2016 г. по сравнению с предыдущим кварталом сократилось примерно на 1,4% до чуть более 26,9 млн, следует из отчета Минкомсвязи. Год к году абонентская база выросла примерно на 6,4%.

Это первый заметный спад абонентской базы ШПД, утверждает сотрудник одного из операторов. Правда, количество подписчиков проводного ШПД в России уже сокращалось во II квартале 2014 г., но тогда оно было слабее – чуть менее чем на 0,3% квартал к кварталу.

Количество пользователей мобильного ШПД падает на фоне роста базы подписчиков мобильного интернета, следует из материалов Минкомсвязи. За апрель – июнь 2016 г. их количество выросло на 3,7% до 98,9 млн, а год к году рост составил 3,9%.

По мнению представителя Минкомсвязи Дмитрия Захарова, спад во II квартале 2016 г. в первую очередь объясняется сезонностью. Трехлетний мониторинг рынка ШПД, который ведет Минкомсвязи, показывает, что в апреле – июне абонентская база либо сокращается, либо темпы ее роста снижаются, объясняет он. Сезонное снижение бывает и на рынке мобильной связи, но обычно это происходит в I квартале года, ссылается на статистику Захаров. В годовом же исчислении количество пользователей как фиксированного, так и мобильного доступа в интернет в России растет, подчеркивает он.

Траты стабильны 350 руб. столько в среднем, по оценке консультанта iKS-Consulting Максима Савватина, платил в месяц российский абонент широкополосного интернет-доступа во II квартале 2016 г. Уже год эта величина практически не менялась, говорил он

Незначительное сокращение рынка может объясняться тем, что некоторые абоненты стали тщательнее следить за расходами и, например, отключают фиксированный интернет на лето, передал «Ведомостям» директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС Дмитрий Кулаковский. Возможно, есть и те, кто из соображений экономии принципиально ограничивается только мобильным доступом, предполагает он. С начала 2016 г. МГТС удается не только сохранять, но и увеличивать долю на московском рынке фиксированной связи, утверждает Кулаковский.

Небольшое снижение количества пользователей ШПД действительно может быть связано с тем, что некоторые пользователи мобильных устройств отказываются от фиксированного доступа, но подавляющее большинство абонентов мобильного интернета пока не готовы отказаться от домашнего WiFi, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Одна из возможных причин сокращения количества абонентов – их отказ от дополнительных интернет-каналов, подключенных по участившимся в последнее время акциям провайдеров, считает он.

Часть абонентов фиксированного ШПД действительно могла отказаться от фиксированного доступа в пользу мобильного, допускает Захаров. Но пока слишком мало данных, чтобы это предположение участников рынка можно было считать оформившейся тенденцией, отмечает он.

Аналитик «ТМТ консалтинга» Ирина Якименко считает, что заметное сокращение количества абонентов ШПД может быть связано с оттоком абонентов, который «Вымпелком» показал в отчетности за II квартал 2016 г. В апреле – июне их количество по сравнению с предыдущим кварталом сократилось почти на 9% до 2 млн, следует из отчета компании.

Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева не считает отток абонентов по итогам II квартала 2016 г. существенным. Запуск конвергентного продукта «Все в одном» (проводной интернет за 1 руб. для сотовых абонентов «Вымпелкома») позволил сократить отток пользователей проводного интернета, уверяет она. Практика показывает, что такие продукты сокращают отток в разы. Но оценить его влияние на абонентскую базу можно будет лишь к концу 2017 г., считает Айбашева.

Количество абонентов ШПД «Ростелекома» выросло во II квартале 2016 г. квартал к кварталу на 1%, а год к году – на 7% до 11,9 млн, рассказывает его представитель Валерий Костарев. В течение нескольких последних кварталов оператор видит активный прирост пользовательской базы, подключенной по оптическим каналам: за год она увеличилась на 21%, составив по итогам II квартала 2016 г. 6,8 млн подписчиков, отмечает он. В 2015 г. «Ростелеком» ужесточил и унифицировал политику учета активных абонентов: в I–II кварталах 2015 г. было выявлено и списано около 240 000 неактивных подключений, а все абоненты с того времени учитываются по единой шестимесячной политике учета, напоминает Костарев.

По итогам 2015 г. абонентская база «дочки» «Мегафона» NetByNet выросла, в 2016 г. ее размер стабилен, говорит представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. Компания сконцентрирована на удержании абонентской базы, увеличении проникновения услуг платного ТВ и безлимитного мобильного интернета (NetByNet работает как виртуальный оператор на сети «Мегафона»), отмечает она.