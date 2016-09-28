«Ростелеком» привлекает револьверный кредит ВТБ на 30 млрд руб.

«Ростелеком» планирует привлечь револьверную кредитную линию ВТБ с лимитом 30 млрд руб., говорится в материалах компании. Срок предоставления кредита – пять лет. По линии предусмотрена как фиксированная, так и плавающая процентные ставки. Максимальный размер фиксированной ставки определяется как ключевая ставка ЦБ (в настоящее время 10%) плюс 3% годовых. Максимальная плавающая ставка не может превышать размер ключевой ставки плюс 3% годовых либо трехмесячного MosPrime плюс 3% годовых. Цель кредитной линии – финансирование операционной, инвестиционной и финансовой деятельности «Ростелекома», в том числе рефинансирование текущих обязательств. Интерфакс

Intel сохранит R&D-центр в Нижнем Новгороде

Компания Intel сохраняет R&D-присутствие в России, сообщила «Интерфаксу» директор департамента внешних связей Intel в России и странах СНГ Анна Лобанова. «В России сейчас хаб в Нижнем Новгороде, где большое количество разработчиков», – сказала она. Она отметила, что центры разработок и направления исследований «мигрируют между городами и странами». «Это связано с политикой компании», – сказала Лобанова. Интерфакс

ФАС может возбудить новое дело по ценовому сговору продавцов iPhone

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев не исключает возбуждения еще одного дела по ценовому сговору ритейлеров на iPhone 7. В августе ФАС возбудила дело в отношении ряда компаний в структуре Apple по признакам координации ценообразования на iPhone 6S и 6S Plus в сетях 16 российских ритейлеров. «У меня вызывают досаду такие вещи (повторение ситуации с ценообразованием ритейлеров на новую модель iPhone. – ИФ) <...> Просто это уже отягчающим обстоятельством будет при исчислении штрафа», – сказал Артемьев. Интерфакс