ФАС беспокоят зарубежные семена

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обеспокоена доминированием иностранных селекционеров на российском рынке семян, заявила заместитель начальника управления контроля химической промышленности и АПК Ирина Епифанова. «Сорта и породы, выведенные биотехнологическими методами, удешевляют процессы у сельхозпроизводителя, и российские производители вынуждены высеивать и выращивать иностранные сорта и породы, чтобы не потерять конкурентоспособность на мировом рынке», – сказала она. ТАСС

Правительство обнулило экспортную пошлину на зерно

Правительство России опубликовало постановление об обнулении экспортной пошлины на пшеницу. Нулевая ставка действует с 23 сентября 2016 г. до 1 июля 2018 г. До этого пошлина составляла 50% минус 6500 руб., но не менее 10 руб. за 1 т. Интерфакс

Минфин не отказался от акциза на газировку

Минфин не отказался от идеи ввести акциз на сахаросодержащие напитки, министерству необходимо время на уточнение параметров налога, заявил представитель министерства. Ранее газета «Известия» сообщила, что правительство России временно отказалось от идеи вводить акцизы на сладкие напитки. «Пока не до конца проработали параметры, и с учетом необходимости принятия подзаконных актов акциз бы не смог заработать с 1 января 2017 г.», – сказал представитель Минфина. Он отметил, что это была единственная причина, по которой введение акциза откладывается, все остальные факторы учитываются при разработке нововведения. ТАСС

Мукомолов тревожит качество зерна

Представители мукомольной отрасли России серьезно обеспокоены низким качеством зерна в этом году, оно приводит к дефициту продовольственной пшеницы 3-го класса, необходимой для получения хлебопекарной муки. «Исходя из баланса, дефицит продовольственной пшеницы 3-го класса для производства муки в этом году оценивается в 12,6 млн т», – сказал президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич. Интерфакс

«Аптеки 36,6» разместили по преимущественному праву половину допэмиссии

«Аптечная сеть 36,6» в рамках реализации преимущественного права приобретения акций разместила 53,28% размера допэмиссии. Как сообщила компания, в пользу акционеров, обладающих преимущественным правом, размещено 799,2 млн акций. Кто конкретно выкупал акции, компания не сообщила. В рамках допэмиссии «Аптечная сеть 36,6» планирует разместить 1,5 млрд акций. Бумаги могут быть оплачены денежными средствами или акциями A5 Pharmacy Retail (головная компания аптечной сети А5), активы которой оценены в 12,29 млрд руб. Интерфакс