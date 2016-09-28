Facebook учит ноты

Facebook опубликовал в своем официальном аккаунте вакансию директора по лицензированию музыки. У кандидата должно быть не менее 10 лет опыта управления проектами, его основная задача – вести переговоры с музыкальными лейблами и издателями, следует из описания вакансии. Этот сотрудник будет принимать участие в создании собственного продукта Facebook и обеспечивать всем его медиапроектам «лучшие условия лицензирования», а также информировать руководство сети о последних изменениях в музыкальной индустрии.

Работать директор по лицензированию будет в главном офисе Facebook в Менло-Парк в Калифорнии. Из самого названия вакансии – Director of Global Music Licensing Partnerships – следует, что речь идет о глобальных лицензионных контрактах, а не только о США. Facebook уже несколько раз пытался выйти на музыкальный рынок. Сначала в соцсети появилась функция загрузки музыкальных треков, но компания удалила ее, чтобы избежать обвинений в пиратстве. Затем Facebook начал подключать сторонние музыкальные сервисы, на страницах соцсети появились приложения Spotify, «Яндекс.Музыка», Zvooq. Однако сейчас послушать музыку прямо в Facebook нельзя – страницы этих сервисов перенаправляют пользователей на собственные сайты.

Слухи о том, что Facebook готовит свой музыкальный сервис, активизировались в прошлом году: тогда издание The Verge сообщило, что компания обсуждает этот проект с музыкальными мейджорами. Впрочем, сам Facebook эту информацию опроверг.

Опрошенные «Ведомостями» источники в музыкальных компаниях говорят, что в индустрии будущие музыкальные проекты Facebook пока широко не обсуждаются. Скорее всего, речь идет о видеопроекте вроде YouTube, а не классическом музыкальном сервисе типа Apple Music или Spotify, предполагает сотрудник одной из западных студий, тем более что руководство Facebook постоянно рассказывает инвесторам о том, какое значение для компании имеют видеоролики.

YouTube мало платит Принадлежащий Google проект YouTube позиционирует себя как видеохостинг. Однако, по данным Международной федерации звукозаписывающей индустрии, он является крупнейшим в мире музыкальным сервисом: через него слушают музыку 82% всех пользователей в мире. Правообладатели недовольны тем, сколько им платит YouTube: его отчисления существенно меньше, чем у Apple Music и Spotify. Как раз сейчас музыкальные мейджоры ведут переговоры о пересмотре условий работы с YouTube.

Действительно, в последних квартальных отчетах Facebook и в финансовом отчете за 2016 г. слово «музыка» ни разу не упоминается, зато часто употребляется слово «видео». Вероятно, за счет контактов с музыкальными студиями Facebook больше рассчитывает заработать на видеорекламе: компания давно позволяет рекламодателям размещать в Facebook и Instagram рекламные видеоролики. Только в США объем рынка видеорекламы составил в 2015 г. $9,6 млрд, а к 2019 г. он достигнет $14,8 млрд (данные eMarketer). По итогам прошлого года 46% опрошенных eMarketer рекламодателей планировали проводить свои рекламные кампании в Facebook, 72% – в YouTube.

В июле этого года основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил на презентации результатов II квартала 2016 г., что видео – один из стратегических приоритетов компании. В апреле в интервью Buzzfeed он предположил, что через пять лет основной контент, которым будут обмениваться пользователи Facebook, будет видео, а не текст. При этом операционный директор Facebook Шэрил Сэндберг уточняла, что компанию больше интересуют короткие видеоролики (т. е. не фильмы). Летом Facebook объявил, что планирует показать прямые трансляции спортивных матчей NBA.

Кроме того, Facebook, аудитория которого постепенно стареет, ищет проекты, популярные у молодых пользователей. Еще в 2012 г. соцсеть приобрела за $1 млрд фотоприложение Instagram, а в этом году купила приложение MSQRD, позволяющее накладывать забавные фильтры на фотографии перед их публикацией. Летом Цукерберг заявил об интересе к музыкальным сервисам, популярным у молодых людей, – специализирующейся на видео мобильной соцсети musical.ly и стриминговому видеопроекту live.ly, напоминает Musicbusinessworldwide.com.

Представитель Facebook не ответил на вопрос «Ведомостей».