РБК обновляет стиль

Канал РБК нанял новую команду, которая будет уделять больше внимания историям о реальных предпринимателях и бизнесменах, а не только биржевой информации

Канал РБК нанял новую команду, которая будет уделять больше внимания историям о реальных предпринимателях и бизнесменах, а не только биржевой информации

У канала РБК меняется команда, сообщил «Ведомостям» его управляющий директор Эльмар Муртазаев: генеральным продюсером канала назначен Александр Богомолов, креативным продюсером – Александр Уржанов, а директором по продукту – Игорь Садреев.

Сейчас большая часть вещания канала РБК сконцентрирована вокруг не существующего в России фондового рынка, объяснил «Ведомостям» Муртазаев смысл будущих изменений: «Взамен у нас появится больше историй о предпринимателях и бизнесменах, крупном бизнесе, о реальной экономике, о новых рынках – интернете, IT и т. д. Мы существенно изменим стиль канала, обновим саму картинку. Для нас идеальный пример – американский CNBS». Муртазаев добавил, что в новом виде канал РБК должен стать в той же мере интернет-проектом, как и традиционным телевизионным продуктом: «Мы видим, как интернет поедает традиционное ТВ, большие каналы пока могут этого не замечать, но мы из-за нашей активной аудитории к этому тренду очень чувствительны. Поэтому нам важно было найти людей, которые разбираются не только в ТВ, но и в новых медиа».

Уржанов и Садреев в разные годы были шеф-редакторами известного новостного шоу канала НТВ «Центральное телевидение». Этот канал входит в холдинг «Газпром-медиа». Уржанов в 2010–2012 гг. также был креативным продюсером «Центрального телевидения», а после этого работал на канале «Дождь». Последние два года он был директором видеодепартамента образовательного проекта Arzamas. Садреев после ухода с НТВ был главным редактором журнала Esquire.

Богомолов также бывший сотрудник «Газпром-медиа» – последние полтора года он работал на канале «Матч ТВ», а до этого был главным редактором «Московских новостей», работал шеф-редактором Forbes.ru.

Канал РБК входит в одноименный холдинг, основной владелец которого Михаил Прохоров. У холдинга также есть одноименный новостной сайт, газета и журнал. Канал РБК относится к федеральным, но распространяется по России прежде всего через сети кабельных и спутниковых операторов. По данным TNS, в среднем в месяц канал смотрит 18,7 млн жителей страны старше 16 лет (данные по городам России с населением более 100 000 человек). Выручка канала РБК в 2015 г. снизилась на 2% до 863 млн руб., следует из годовой отчетности холдинга. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, весь рынок ТВ-рекламы в стране сократился в 2015 г. на 14% до 136,7 млрд руб.

Муртазаев и главный редактор журнала РБК Валерий Игуменов лишь два руководителя СМИ этого холдинга, которые остались от прежней редакционной команды компании. В мае этого года шеф-редактор проектов РБК Елизавета Осетинская, а также главный редактор сайта РБК Роман Баданин ушли из холдинга, после того как его гендиректор Николай Молибог настоял на увольнении главного редактора газеты РБК Максима Солюса. Вслед за ними в течение нескольких месяцев холдинг покинули по собственному желанию еще больше 20 журналистов, более половины из них – ключевые сотрудники объединенной редакции. Смена редакции РБК – результат политического давления на этот холдинг, объясняли прежде «Ведомостям» сами журналисты и источники, близкие к Прохорову.