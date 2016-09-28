Цифры. Тенденции. События

Avito прибрала к рукам Domofond.ru

Компания Avito, владеющая крупнейшим в рунете онлайн-сервисом объявлений, стала единственным владельцем портала по поиску недвижимости Domofond.ru, говорится в сообщении Avito. Акции Domofond.ru были выкуплены у прежних акционеров и соучредителей – компании Property24, принадлежащей южноафриканской группе Naspers, и двух миноритарных акционеров сайта. Сумма сделки и размер полученной доли не раскрываются. Ведомости

$1 млрд

Готов заплатить китайский конгломерат Wanda за американскую телекомпанию Dick Clark Productions, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Dick Clark Productions была основана Диком Кларком в 1957 г., она производит многие известные шоу в США, в том числе весьма популярные среди китайцев церемонии награждения «Золотым глобусом» и American Music Awards. Wanda за последние несколько лет купила несколько крупных медиакомпаний в США, в том числе сеть кинотеатров AMC и киностудию Legendary Pictures. Ведомости

В метро вновь появится реклама

Московский метрополитен подписал договор с новым рекламным подрядчиком – «Трейд компани», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителей обеих компаний. Эта структура автохолдинга «Гема» в августе выиграла на аукционе право в течение 10 лет размещать рекламу на станциях, переходах и поездах подземки. Реклама в метро вновь появится в январе 2017 г. Ранее другая компания того же холдинга – «Авто селл» не смогла выполнить контракт метрополитена и до сих пор должна предприятию 4 млрд руб. Ведомости