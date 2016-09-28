Статья опубликована в № 4170 от 28.09.2016 под заголовком: Вкратце

Вкратце

Правительство решает судьбу «Башнефти»

Правительство поручило профильным ведомствам проработать способ продажи акций «Башнефти», если госпакет (60,16% голосующих акций) не будет продан стратегическому инвестору. Одна из идей предложена Минэнерго: изучить вариант продажи госпакета на бирже. Речь идет не обязательно о продаже только 10% голосующих акций, как предлагала «Башнефть», допускается продажа квазиказначейских акций (2,32% голосующих акций). Минэкономразвития и Минэнерго не комментируют информацию. Интерфакс

Добыча пока не замораживается

Министры нефтедобывающих стран продолжают обсуждать замораживание добычи, но не все согласны, сообщил министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. Министр считает, что баланс рынка вернется, даже если договоренность о стабилизации добычи не будет достигнута. «Мы выслушаем все точки зрения, мы заслушаем секретариат ОПЕК, а также потребителей», – обещал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Источники в ОПЕК утверждают, что разногласия между Саудовской Аравией и ее основным соперником в картеле – Ираном – остаются слишком значительными. Интерфакс, Bloomberg

«Уралвагонзавод» помирился с Альфа-банком

Альфа-банк и корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) 23 сентября заключили мировое соглашение по иску банка к УВЗ и его «дочкам» «ЧТЗ-Уралтрак» и технопарк «Тракторозаводский» о взыскании задолженности на 7,3 млрд руб. и $30,2 млн. «Документ фиксирует дальнейшие шаги по разрешению ситуации с просроченной задолженностью УВЗ в Альфа-банке», – сказал представитель банка. Альфа-банк отмечает активную роль федеральных государственных органов в сближении позиций сторон. Интерфакс

«Газпром» хочет увеличить долю рынка в Европе

«Газпром экспорт» рассчитывает в 2016 г. увеличить в сравнении с 2015 г. долю на газовом рынке Европы на 2–5 процентных пунктов до 33%, сообщил представитель компании Валерий Немов. В июле Международный валютный фонд прогнозировал, что «Газпрому», возможно, придется начать ценовую войну за долю на рынке Европы из-за замедления роста спроса и вероятной конкуренции с американским СПГ. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что доля компании на европейском рынке будет продолжать расти вне зависимости от наличия американского СПГ. Bloomberg

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