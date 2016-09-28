Цифры. Тенденции. События

981 млрд руб.

С таким дефицитом был исполнен консолидированный бюджет в январе – августе, сообщил Минфин, доходы – 17,201 трлн, расходы – 18,182 трлн руб. По сравнению с прошлым годом доходы снизились на 115,4 млрд руб., расходы выросли на 13,7 млрд, а дефицит увеличился на 129,1 млрд. Нефтегазовые доходы бюджета упали за год на четверть до 3 трлн руб., ненефтегазовые – выросли на 900 млрд до 14,3 трлн. Больше всего среди налогов выросли поступления акцизов – на 25%, НДС и подоходного налога – примерно на 7,5%, налога на прибыль – на 4%. Поступления социальных страховых взносов увеличились на 14,2%. Интерфакс

100 млрд руб.

Запросил Минпромторг из бюджета на ближайшие три года для поддержки экспорта, сообщил министр Денис Мантуров после заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. «Все зависит от финальных цифр бюджета», – признал он. Интерфакс

2,5–3,5%

На столько снизились инвестиции в основной капитал в III квартале после падения на 4,3% в первом полугодии, в августе снижение приблизилось к нулю, говорится в материалах ЦБ. Продолжилось улучшение большинства индикаторов инвестиционной активности, пишет ЦБ: существенно замедлилось снижение строительства, продолжился рост импорта машин и оборудования. Но «консервативная инвестиционная политика компаний, неопределенность будущей динамики спроса, умеренно жесткие условия кредитования корпоративных заемщиков продолжают ограничивать инвестиционную активность», предупреждает регулятор. Ведомости

Кому отдать Башнефть»

Профильные ведомства на недавнем совещании обсудили судьбу «Башнефти» в случае окончательного отказа от продажи контрольного пакета стратегу, сообщил ряд источников, знакомых с ситуацией. По словам одного из них, совещание проводилось по поручению правительства дополнительно проработать способы продажи госпакета акций «Башнефти». Среди идей обсуждалось предложение Минэнерго изучить вариант продажи акций на бирже. Речь идет не обязательно о продаже только 10% голосующих акций, как ранее предлагала сама «Башнефть», допускается также продажа «Башнефтью» квазиказначейских акций. Как пояснил один из собеседников агентства, при биржевой сделке обеспечивается поступление денег в бюджет, а также повышается капитализация актива. Интерфакс