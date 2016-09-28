В Москве вновь откроется Концертный зал им. Моцарта

В Международный день музыки Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко открывает проект «Концертный зал им. Моцарта» и посвященную истории зала выставку. В 1926 г. Оперная студия Станиславского и Музыкальная студия Немировича-Данченко поселились на Большой Дмитровке, 17, в том здании, где и сегодня находится Музыкальный театр. Студиям была отдана основная сцена, а небольшой зал, находившийся там, где сегодня Музыкальная гостиная театра, был отдан в распоряжение вновь организованного Концертного зала им. Моцарта. До недавнего времени сведения о зале встречались скудные. Пока однажды сотрудниками музея Музыкального театра не была открыта папка со старыми афишами, свидетельствующими о том, что Зал им. Моцарта был одной из важнейших концертных площадок Москвы, где исполнялась музыка российских и западных композиторов, в том числе ХХ в., включая российские и мировые премьеры. Ведомости

«Южный парк» высмеял в рекламе Белый дом, Трампа и сайентологов

В поддержку выхода 20-го сезона «Южного парка» по Америке прокатилась забавная промоакция: рядом со зданиями и значимыми местами, которые появлялись в мультсериале, были размещены билборды на колесах. Один из автомобилей с изображением Дональда Трампа в роли канадского президента припарковали около «Трамп-тауэра» в Нью-Йорке. Возле Белого дома припарковались нарисованные Барак и Мишель Обама, а возле сайентологической церкви воссоздали сцену из эпизода «Застрявший в чулане», изобразив Тома Круза – преданного фаната сайентологии. Баннеры сопроводили надписями в стиле «мы здесь были». Акцию встретили не очень радушно в трех местах: у Белого дома, у Мемориала Линкольна и церкви сайентологии. «Мы знали, что это довольно рискованно. Но мы подумали, что это отличный способ отметиться везде, где проходил 19-й сезон мультфильма», – рассказал директор по маркетингу Comedy Central Уолтер Левитт. The Hollywood Reporter (российское издание)