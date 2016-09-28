Демонтаж без спроса

Верхний этаж реконструируемого нежилого здания на Большом Сампсониевском проспекте, 66, лит. И, обрушился 28 сентября во второй половине дня. Площадь обрушения составила около 200 кв. м, никто не пострадал, сообщила пресс-служба администрации Петербурга. Инвестор собирался реконструировать под отель здание 1914 г. на территории бывшего механического завода «Новый Лесснер» в районе исторической застройки, разборку здания проект не предусматривал, сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП). ООО «Спрингалд» (специализируется на демонтаже) в выходные начало разборку объекта.

Чиновники Петербурга остановили работы. Примерно половина здания со стороны дворового фасада разобрана, демонтированные конструкции складированы на территории комплекса, а работы велись с использованием крупногабаритной техники, сообщил КГИОП по итогам проверки. По требованию КГИОПа работы были остановлены, но спасти объект не удалось – в среду дом продолжил разрушаться.

Первый снос В 2012 г. «Спрингалд» снес дом Рогова на Загородном проспекте, 3. Здание было в аварийном состоянии и представляло угрозу, объявил его собственник – ООО «Вектор», впоследствии оспоривший штраф Госстройнадзора в 500 000 руб.

В феврале ордер на производство работ в государственной административно-технической инспекции получило ООО «ПСК «Норд», которое связывают с бизнесменом Игорем Минаковым. Получить комментарии у представителя компании вчера не удалось. Ранее объект действительно принадлежал ПСК «Норд», но несколько месяцев назад права на него перешли частному лицу, утверждает представитель «Спрингалда» Валентин Заставленко. Компания работает по договору с собственником, но когда дом стал разрушаться, с собственником не было связи, поэтому подрядчик сам принял решение о необходимости демонтажа, рассказывает Заставленко. Здание историческое, сносить его можно только в случае необратимой аварийности, но наблюдение за объектом показало, что он разрушается, объясняет он действия «Спрингалда». КГИОП собирается привлечь «виновных лиц к ответственности для устранения выявленных нарушений», сообщила вчера его пресс-служба.

Обрушение не было случайным, в Петербурге складывается печальная практика сноса исторических зданий без разрешительной документации, говорит Александр Кононов из Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). «Спрингалд» начал демонтаж без разрешения, чем не только нанес вред памятнику, но и нарушил правила безопасности, добавляет он. Ранее были снесены другие корпуса бывшего завода «Новый Лесснер», напоминает Кононов. ВООПИиК будет требовать расследования и привлечения виновных к ответственности, говорит он.