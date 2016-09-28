Депрессия «Здоровых людей»

ООО «Фарма-сервис» в конце прошлой недели подало иск о банкротстве к ООО «Здоровые люди Санкт-Петербург пента», следует из картотеки дел Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Иск пока не принят к производству. В 2015 г. арбитражный суд взыскал с «Здоровые люди Санкт-Петербург пента» в пользу «Фарма-сервиса» 1,26 млн руб. Всего за 2016 г. к компании было подано 13 исков с требованием 8,4 млн руб., следует из картотеки суда.

«Здоровые люди Санкт-Петербург пента» занимается оптовой торговлей фармацевтическими и медицинскими товарами, медицинской техникой и ортопедическими изделиями. В залоге у банка СИАБ товары компании на 70 млн руб., а у Сбербанка – медикаменты и товары медицинского назначения. Договоры залога действуют до 2018 г. и 2021 г. соответственно. Выручка компании в 2015 г. упала на 37% до 454,5 млн руб., убыток увеличился на 85% до 115,9 млн руб., следует из базы «СПАРК-Интерфакс». Собственники «Здоровые люди Санкт-Петербург пента» – Александр Данилкин и Виктор Иванов. Им также принадлежат ООО «Здоровые люди Санкт-Петербург МСЦ» и ООО «Здоровые люди Санкт-Петербург».

До осени 2015 г. эти компании принадлежали ООО «Здоровые люди», которым владели «Манстера капитал» и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Позже «Здоровые люди Санкт-Петербург пента» и 11 других «дочек» приобрели Георгий Наумов и Данилкин. ЕБРР пытался через суд признать эти сделки недействительными, потому что они прошли без его ведома. Банку удалось наложить арест на доли новых владельцев. Наумов успел выйти из совладельцев компаний до наложения ареста. ЕБРР летом 2016 г. продал ООО «БГП литигейшн» свою долю в головной компании «Здоровые люди».

Действия ЕБРР лишили компанию шанса найти соинвесторов и перезапустить аптечную сеть, говорила гендиректор ООО «Здоровые люди» Евгения Ленденская газете «Деловой Петербург» в конце августа. Вчера представитель компании на запрос «Ведомостей» не ответил.

В 2015 г. в сеть «Здоровые люди» входило 219 аптек, а доля ритейлера на российском рынке составляла 0,35%, следует из данных аналитической компании RNC Pharma. В этом году сеть существенно сократилась из-за корпоративных споров акционеров на фоне долговой нагрузки и фактически уже не существует: на 1 июля товар отгружался всего в 7–8 аптек, поставщики отказались от работы из-за неопределенности в сети, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, все поставщики понимают положение в компании, другой вопрос – смогут ли они вернуть свои деньги. В структуре выручки аптек в среднем по России на нелекарственный ассортимент приходится 15–18%, на медтехнику – 5–7%, добавляет он.