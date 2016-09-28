Турпоток упал на 30%

Турпоток из России в Финляндию падает третий год подряд. «Главная причина – неприятный для российских покупателей курс рубля к евро и доллару. В 2015 г. через наши пункты пропуска следовало около 7 млн пассажиров, т. е. сокращение с 2013 г. составило почти 30%», – сообщил командующий пограничным отрядом в юго-восточной части Финляндии полковник Исто Курки. Интерфакс

Сбербанк кредитует «Ростерминалуголь»

Северо-Западный Сбербанк открыл АО «Ростерминалуголь» кредитный лимит в размере 3,5 млрд руб. «Ростерминалуголь» – оператор угольного терминала проектной мощностью более 12 млн т в год в порту Усть-Луга. Интерфакс