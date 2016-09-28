General Electric ищет таланты

Когда в 2012 г. рекрутеры General Electric (GE) стали просить топ-менеджеров одобрить щедрые пакеты вознаграждений, чтобы привлечь разработчиков программного обеспечения (ПО) во вновь созданное подразделение, те отказывались, говоря: «Мы не соревнуемся с Google и Amazon». С тех пор позиция компании изменилась, и GE начала охоту на талантливых программистов.

GE создала обособленное подразделение для разработки ПО – GE Digital – в 2015 г., отделив его от своего бизнеса по производству реактивных двигателей, силовых турбин и медицинского диагностического оборудования. Численность персонала подразделения составляет 28 000 человек, тогда как всего на корпорацию работает 333 000 сотрудников по всему миру.

Штаб-квартира GE Digital находится в Сан-Рамоне, Калифорния. Сейчас здесь работает 1700 человек – на 40% больше, чем в начале года. За развитие направления по разработке ПО ратует гендиректор корпорации Джеффри Иммельт, успех будет зависеть от способности GE переманить таланты из Кремниевой долины, например из Apple или Cisco Systems.

Для компании это означает пересмотр ее обычных практик – от изменения соотношения зарплат программистов и сотрудников промышленных подразделений до открытия офисов в крупных кластерах разработки программного обеспечения.

В GE говорят, что тактика работает. «Некоторые до сих пор не воспринимают нас как технологическую компанию, и в этом загвоздка. Мы ведь еще и промышленная корпорация. Мы не будем в точности похожи на Google», – объясняет Дженнифер Вальдо, директор по персоналу GE Digital.

Бывший руководитель команды разработчиков Siri Стив д’Аурора признается, что был настроен скептически, когда в прошлом году его позвал на работу директор GE Digital по технологиям Харел Кодеш. Д’Аурора опасался, что GE окажется неповоротливой и бюрократизированной организацией, но после визита в штаб-квартиру компании его мнение изменилось. Кодеш сказал ему: «Мы собираемся изменить мир», вспоминает Д’Аурора.

Базовая часть вознаграждения, бонусы и выплаты в форме акций, которые GE сейчас предлагает сотрудникам GE Digital, находятся на уровне конкурентов из Кремниевой долины, а не таких компаний, как Siemens или Honeywell. «Если бы это было не так, мы бы вряд ли кого-нибудь наняли», – признается Вальдо. Однако, по ее словам, в других подразделениях корпорации зарплаты программистов растут не так быстро.

По данным Glassdoor.com, старший разработчик ПО в GE Digital зарабатывает около $138 000 в год. Это сопоставимо с зарплатами в IBM и SAP, но намного меньше, чем в Google или Facebook – $250 000 и $220 000 в год соответственно.

В презентации для инвесторов этим летом компания обещала придерживаться высоких стандартов в поиске талантливых сотрудников и нанимать программистов не только из таких крупных компаний, как Cisco и SAP, но и из быстро растущих Google, Apple и Facebook. В GE также подчеркивают, что текучесть кадров в компании составляет всего 5,5%, тогда как в технологических компаниях в среднем она достигает 22%.

Массовый набор 2000 програм­мистов будут работать в штаб-­квартире GE Digital в 2018 г., по прогнозам компании

GE Digital не удастся сравняться с Apple, Facebook или Google по наличию талантливых сотрудников в штате, считает Мехул Пател, гендиректор онлайн-сервиса по поиску персонала Hired, тем не менее компания сможет превзойти своих конкурентов из промышленности, например Honeywell, и таких гигантов, как Cisco. Однако самые способные молодые программисты, по мнению Патела, предпочтут работать в стартапах или в очередном большом проекте Facebook.

Джон Салливан, эксперт по подбору персонала в Кремниевой долине, возглавлявший службу поиска сотрудников в Agilent Technologies, не верит, что GE Digital сможет привлечь на работу тех, кого ищет, если ее офис по-прежнему будет находиться так далеко от центра Сан-Франциско. Кроме того, по его мнению, компании следует пересмотреть свою политику в области поиска персонала, чтобы соответствовать ожиданиям потенциальных сотрудников. Пока же GE полагается в основном на свою репутацию и бренд, мало значащий в Кремниевой долине, говорит Салливан.

В GE, в свою очередь, указывают, что им уже удалось нанять, например, Даррена Хааса, одного из создателей Siri, возглавлявшего команду разработчиков облачных сервисов Apple. Кроме того, GE удалось привлечь в свою команду таких профессионалов, как Колин Пэррис, бывший топ-менеджер IBM.

В оформлении офиса GE Digital в Сан-Рамоне использованы традиционные для Кремниевой долины элементы – открытые потолочные перекрытия, общие кухни и уголки для настольных игр. Но Сан-Рамон находится слишком далеко от технокластеров в Пало-Альто, Менло-Парке и Сан-Франциско. Самая известная компания, имеющая штаб-квартиру по соседству с GE Digital, – нефтяной гигант Chevron.

GE проводит рекламные кампании, адресованные потенциальным сотрудникам, чтобы привлечь их разработкой ПО для такого значимого оборудования, как, например, томографы. Компания до сих пор на входила в число крупнейших работодателей на западном побережье США и ее бренд не очень известен здесь в отличие от других районов страны, объясняет Вальдо. По ее словам, сотрудников GE здесь даже иногда путают с работниками General Motors.

Сооснователь рекрутингового агентства Binc в Кремниевой долине Борис Эпштейн признает, что соискатели нечасто спрашивают о вакансиях в GE. «Но GE продвинулась дальше многих других традиционных компаний, и ей совершенно не обязательно переигрывать Google или Facebook», – считает он.

Перевела Надежда Беличенко