Цифры. Тенденции. События

Голодец за минимальную почасовую оплату

Социальный блок намерен отстаивать в правительстве введение минимальной почасовой оплаты труда, на котором настаивают профсоюзы, заявила вице-премьер Ольга Голодец. Она пояснила, что единства по этому вопросу в правительстве нет: финансовый блок, по словам вице-премьера, выступает даже против повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Интерфакс

Россияне заметили улучшение на рынке труда

Каждый пятый россиянин (23%) говорит, что среди его близких есть люди, потерявшие работу в последние 2–3 месяца, и эта доля ниже, чем в январе (28%) или год назад (27%), сообщает ВЦИОМ. По данным социологов, доля тех, кто уверен, что в случае увольнения легко сможет вновь трудоустроиться, выросла до 27%. Еще 29% считают, что серьезных трудностей с поиском равноценной работы у них не возникнет. Пессимистов меньше: 25% думают, что у них возникнут серьезные трудности с поиском, а 18% не верят в возможность успеха. Интерфакс

4,8 млн человек

Получают зарплату, близкую к минимальному размеру оплаты труда (7500 руб.), из них 1,8 млн – работники бюджетного сектора, заявила вице-премьер Ольга Голодец. «Нам бы хотелось уйти от ситуации, когда у нас есть работающие бедные», – добавила вице-премьер. Она напомнила, что МРОТ в прошлом году был увеличен до 7500 руб. и по закону заработная плата в России не может быть ниже этого показателя. Интерфакс

Шахтеры решили голодать до победы

200 шахтеров группы «Кингкоул» в Ростовской области больше месяца голодают из-за долгов по зарплате, 63 человека, которые первыми начали голодовку, приостановили акцию протеста, чтобы набраться сил; остальные 140 человек продолжают акцию протеста, сообщила лидер инициативной группы шахтеров. Шахтеры в августе объявили голодовку из-за долгов по зарплате, превышающих 300 млн руб., и намерены продолжать голодовку до полного погашения долгов. Ранее Региональная корпорация развития выделила около 50 млн руб. собственных средств для выплат шахтерам. Большинство компаний группы «Кингкоул» находятся в стадии банкротства. РИА Новости