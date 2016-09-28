Операторам напомнили про Крым

Антимонопольная служба настаивает на отмене роуминговых тарифов внутри России, включая Крым. Это зависит от межоператорских договоренностей, ведь федеральные операторы там не работают

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев призвал Минкомсвязи принять меры для отмены роуминга внутри страны. «Мне очень хочется наконец призвать Министерство связи закончить эту работу как можно быстрее. Мы все можем сказать роумингу внутрироссийскому «нет», – цитирует его «Интерфакс». Представитель ФАС подтвердил его слова и уточнил, что речь идет о так называемом национальном роуминге (см. врез).

В конце августа на заседании совета министров Крыма глава этого региона Сергей Аксенов поднял вопрос о национальном роуминге крымских абонентов, когда они находятся за пределами региона. Он сообщил, что мобильные операторы «обдирают» жителей и гостей полуострова: «Какой из Москвы может быть роуминг [для жителей Крыма], я не могу понять? Мы уезжаем в Москву, проговариваем столько, как будто побывали в Швейцарии». Дело в том, что в Крыму работают только местные операторы, и их абоненты, выезжая с полуострова, попадают в национальный роуминг в сеть федеральных операторов, объяснял один из крымских чиновников.

Тогда же, в конце августа, Артемьев заявил в эфире «России 24»: «Не должно быть никакого роуминга ни на Сахалине, ни на Камчатке, ни в Крыму». Все мобильные операторы должны немедленно принять меры, «иначе мы примем меры за них», добавил он тогда.

Если проанализировать тарифную политику российских операторов, то станет очевидно, что затраты на связь не являются сколько-нибудь существенной проблемой для передвижений граждан по стране, передал через пресс-службу замминистра связи Дмитрий Алхазов. Особенно это станет очевидно, если проанализировать изменение стоимости билетов для поездок по России и сопоставить со снижением цен на связь в целом, скажем, за последние пять лет, добавляет он.

Роуминг роумингу рознь Роуминг – это оказание услуг связи абоненту не в той сети, в которой он зарегистрирован изначально. Так, абонент любого из федеральных операторов, приезжая в другой регион страны и автоматически подключаясь к сети того же оператора, попадает во внутрисетевой роуминг. Если у оператора нет сети в этом регионе, то телефон может подключиться к сети другого оператора и будет находиться в национальном роуминге. Именно это происходит с абонентами федеральных операторов в Крыму и с абонентами крымских операторов, выехавших с полуострова.

Проблема стоимости роуминга в Крыму – в ценах, которые выставляют крымские операторы, они просто хотят заработать денег на москвичах, возмущается сотрудник одного из федеральных операторов.

Стоимость роуминга складывается из двух составляющих – затрат на интерконнект и цены, выставленной роуминговым партнером, объясняет представитель «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) Константин Прокшин. Поэтому для его отмены потребуется изменить законодательство, касающееся правил пропуска междугородного трафика. В противном случае для операторов связи услуги роуминга могут стать убыточными, что вынужденно приведет к повышению цен на домашних тарифах, предупреждает он.

У МТС нет своего оборудования в Крыму, однако цены для абонентов оператора там такие же, как и при путешествиях по России, говорит представитель оператора Дмитрий Солодовников. Межоператорские роуминговые тарифы МТС для крымских операторов он комментировать отказался.

Услуги связи абонентам «Мегафона» в Крыму предоставляют в роуминге другие операторы связи, замечает представитель оператора Юлия Дорохина. Их же она предлагает спрашивать и о ценах на внутрироссийский роуминг для крымских абонентов.

«Вымпелком» в августе снизил в 30 раз цены на мобильный интернет и в 3 раза на звонки в национальном роуминге в девяти городах Сибири, Урала и Дальнего Востока, замечает представитель оператора Анна Айбашева. Условия работы с крымскими операторами она не раскрывает.

У ФАС есть рычаги для того, чтобы заставить операторов снизить цены в межоператорских расчетах за роуминг, говорит начальник управления ФАС по регулированию связи и IT Елена Заева. Она напомнила, что ФАС уже проводила проверку межоператорских роуминговых тарифов крупнейшего крымского оператора – и тот в результате снизил цены.

Речь идет о «К-телекоме», ФАС проверяла его тарифы после обращения «Мегафона», посчитавшего, что они выше среднерыночного уровня по России, писал «Интерфакс». В июле 2016 г. служба сообщила, что «К-телеком» выравнял тарифы во внутрироссийском роуминге и потому ведомство не будет возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Представитель «К-телекома» не ответил на запрос «Ведомостей».