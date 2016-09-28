Мэрия поможет починить компьютер

В начале ноября московские власти начнут тестировать сервисный портал «Чудо техники», через который можно будет заказать ремонт сотового телефона, планшета, компьютера и другой электроники. Об этом рассказала представитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Елена Новикова. За работу сервиса будет отвечать подведомственное ДИТу ГБУ «Информационный город», а непосредственно чинить технику – примерно 50 предприятий, отобранных московскими властями. Новикова не назвала эти структуры, отметив, что с ними сейчас заключаются контракты. «Чудо техники» будет принимать заказы через сайт, мобильное приложение, колл-центр и специальные пункты. Ремонтные предприятия будут платить сервисный сбор за каждый заказ, полученный через «Чудо техники», его размер сейчас уточняется, говорит Новикова. При этом условия работы с платформой будут требовать предоставления скидок пенсионерам и другим категориям льготников, подчеркивает Новикова.

По словам Новиковой, организовать сервис было решено после многочисленных жалоб москвичей на частных «компьютерных мастеров», небольшие мастерские и т. п. Цены на ремонт там зачастую неоправданно завышены, качество не гарантировано, а иногда принятую в ремонт технику просто воруют, отмечает она. Основная задача проекта – вывести рынок ремонта цифровой техники из тени, так же как это ранее произошло с таксомоторными перевозками усилиями сервисов заказа такси и департамента транспорта Москвы, говорит Новикова.

Через «Чудо техники» заказчик сможет отслеживать все стадии, через которые его гаджет проходит во время ремонта, и выразить претензии к сервисному предприятию. Пока претензии не устранены, денег сервисное предприятие не получит, объясняет Новикова. Платформа также будет обеспечивать заказчику бесплатную гарантию на проведенный ремонт при условии, что оплата проходила через сервис, а не на руки мастеру.

По ее словам, на создание этого сервиса «Информационный город» потратил около 50 млн руб. заемных средств. Ежегодный оборот рынка ремонтных услуг в Москве (без учета стоимости комплектующих) ДИТ оценивает в 10 млрд руб. На первом этапе сервис может аккумулировать 10–15% рынка постгарантийного ремонта, прогнозирует Новикова, ссылаясь на расчеты «Информационного города». Электроника дорожает и эксплуатируется дольше, соответственно, растет и потребность в ремонте, поэтому будет расти и рынок, рассчитывает она.

Починка по-московски 240000 пользователей ежемесячно обращаются в Москве в ремонтные мастерские, утверждает Новикова. Средний чек за ремонт электроники ДИТ оценивает в 3500 руб.

Сервис правительства Москвы будет жизнеспособен, если городские власти будут продвигать его, донесут информацию до потребителей, считает гендиректор сервисной компании «Твой мобильный сервис» Павел Ачаповский. Также необходим контроль за качеством сервиса и подтверждение квалификации исполнителей заказов, считает он. Не секрет, что, к примеру, в сегменте ремонта ПК много мошенников, требующих с пенсионеров по несколько тысяч рублей за установку программ, рассказывает Ачаповский. По его мнению, доступ к городскому порталу целесообразно предоставлять только крупным, проверенным сервисным предприятиям, гарантирующим качественное обслуживание.

С точки зрения ремонта телефонов и смартфонов сервис может оказаться очень нишевым, считает директор по продажам ZTE в России и СНГ Евгений Ладыгин. Подавляющее большинство серьезных проблем у этих аппаратов возникает примерно через три года эксплуатации, но к тому времени они морально устаревают и их, как правило, просто меняют на новые, объясняет он. Единственное исключение – повреждения экранов дорогих смартфонов, отмечает Ладыгин. Но, как правило, один ремонт такого рода входит в премиальный сервисный пакет, который предлагают производители, говорит он. В Москве сервисные центры, где ремонтируют смартфоны как по гарантии, так и после истечения ее срока, есть у всех крупных производителей, подчеркивает Ладыгин.

Спрос на такие услуги действительно большой, но обслуживать его должны сервисы с моделью маркетплейса, вроде YouDo.com, где любой исполнитель может разместить свои услуги, конкурировать с другими исполнителями и накапливать репутацию, передал «Ведомостям» Алексей Катков, президент фонда Sistema Venture Capital, недавно вложившегося в сервис YouDo. Как видно на примерах «уберизации» разных отраслей, это очень эффективная модель, которая позволяет обеспечить максимальное качество услуг при минимальных ценах, отмечает он. При таком подходе нет третьего лица, которое единолично определяет поставщиков услуг, предложение и уровень цен, и рынок регулируют сами пользователи, говорит Катков.

У «Евросети» есть своя широкомасштабная сеть сервисных центров «Про-сервис» (по России их более 50), которая работает на рынке уже более 13 лет, отмечает гендиректор «Про-сервиса» Анатолий Лебедев. По его подсчетам, российский рынок ремонта портативной техники в первом полугодии 2016 г. сократился год к году на 9,5%.

В 2014 г. «Яндекс» открыл сервис поиска исполнителей работ по дому «Яндекс.Мастер», но в 2015 г. проект был закрыт. «Мы делали ставку на качество услуг, действительно тщательно отбирали и контролировали партнеров и горой стояли за пользователя в спорных ситуациях, однако за год с момента запуска сервис так и не стал массовым. Думаю, главной причиной стало само устройство рынка бытовых услуг: львиная доля заказов делается напрямую, а не через фирмы, так как люди привыкли обращаться к уже знакомым и рекомендованным мастерам», – написал в своей колонке на vc.ru руководитель проекта Лев Волож.