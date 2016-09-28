Илон Маск везет на Марс

SpaceX всерьез разрабатывает планы колонизации Марса и тратит на это десятки миллионов долларов в год

Планы освоения Марса Илон Маск подробно изложил на международной конференции по космосу в мексиканской Гвадалахаре. Он надеется, что частная инициатива позволит в ближайшее десятилетие наладить регулярные рейсы многоразовых кораблей на четвертую планету Солнечной системы и создать там колонии, пригодные для жизни примерно 1 млн человек.

Основанная Маском Space Exploration Technologies (SpaceX) за 14 лет стала крупным игроком на мировом рынке космических полетов. Сейчас SpaceX, по словам Маска, тратит «десятки миллионов долларов» в год на межпланетный проект, а в ближайшие годы расходы вырастут примерно до $300 млн. «Частному сектору предстоит широко взаимодействовать с государственным», – прогнозирует Маск. Сейчас речь идет об очень крупных суммах, но со временем, надеется он, билет на Марс будет стоить «всего около $200 000» или еще меньше. Собирается ли основатель SpaceX лично участвовать в первом полете на четвертую планету, он не уточняет, но предупреждает: члены первой экспедиции будут подвергаться серьезнейшему риску для жизни.

Долгосрочная цель Маска – построить на Марсе город. Со временем на Красной планете должны поселиться сотни тысяч землян, грезит он, а между Землей и Марсом будут совершаться регулярные полеты, причем длительность перелета в один конец должна составить порядка трех месяцев. «Если все пойдет наилучшим образом, первые люди смогут приземлиться там в ближайшие 10 лет», – приводит слова Маска WSJ. Впрочем, возможно, проект затянется на более долгий срок, допускает предприниматель: «Это будет очень дорогой проект. Есть немалая вероятность, что успеха мы не добьемся».

С 2018 по 2020 г., когда расстояние между Землей и Марсом будет минимальным, SpaceX намерена в порядке эксперимента послать на Красную планету сравнительно небольшой корабль Dragon 2. В дальнейшем для путешествий на Марс основатель SpaceX планирует использовать многоразовые ракеты, представляющие собой увеличенный вариант уже существующего корабля Falcon 9. Предполагается, что новая ракета, способная взять на борт 100–200 человек, будет построена за четыре года. Высота ракеты должна превышать 90 м, а по мощности двигателей она вдвое превзойдет «Сатурн 5» – аппарат, некогда доставивший на Луну американских астронавтов. Новые ракеты SpaceX должны оснащаться 42 двигателями с горючим на базе метанола, причем даже выход из строя нескольких двигателей не помешает ракете завершить полет.

На организацию регулярного сообщения с Марсом нужно около $10 млрд, предупреждает Маск: «Главное, что заставляет меня собирать активы, – финансирование этого проекта... С этими деньгами я совершу самое большее, что могу, – сделаю жизнь межпланетной».

NASA также планирует организовывать экспедиции на Марс, но отдельно от SpaceX. Одновременно аэрокосмическое агентство – самый крупный заказчик SpaceX.

Несмотря на масштабы проектов SpaceX, компания пока не осуществила ни одного пилотируемого полета в космос, хотя первоначальные планы предполагали запуск человека на орбиту еще несколько лет назад. Многие относятся к проектам Маска скептически, называя предпринимателя мечтателем и фантастом. Впрочем, даже среди экспертов по космосу у основателя SpaceX есть сторонники. «Если полеты на Марс останутся прерогативой NASA, мы не дождемся их никогда», – иронизировал Марк Альбрехт, бывший чиновник американского космического ведомства.