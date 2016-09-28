BlackBerry прекращает выпуск смартфонов

Канадская BlackBerry прекратит выпускать смартфоны. Компания объявила, что производить и продавать смартфоны под брендом BlackBerry будет компания PT BB Merah Putih – ее СП с крупнейшим индонезийским оператором PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Сама BlackBerry сосредоточится на разработке ПО и оказании IT-услуг – во II квартале текущего фингода ее выручка в этом сегменте практически удвоилась и достигла $138 млн. Интерфакс

Сервис совместных поездок BlaBlaCar начинает брать комиссию в России

Сервис совместных поездок BlaBlaCar запускает в России модель монетизации – вводит сервисный сбор за бронирование пассажирского места в размере до 20% от стоимости поездки, заявил руководитель BlaBlaCar в России Алексей Лазоренко журналистам в Москве. «Эта модель успешно апробирована компанией в некоторых других странах, – сказал Лазоренко. – Она оказалось наиболее приемлемой как для пассажиров, так и для водителей, для которых сервис остается бесплатным». На первом этапе компания вводит сервисный сбор на маршруте Челябинск – Екатеринбург. До конца года BlaBlaCar планирует распространить взимание сбора на всей территории России. Интерфакс