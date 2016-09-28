«Камаз» загружает прибыль

«Камаз» с июня работает с прибылью, сообщил в среду автоконцерн. В августе ее размер составил 1,18 млрд руб. Это консолидированные данные, пояснил представитель «Камаза». В целом по итогам восьми месяцев 2016 г. компания получила 946 млн руб. чистого убытка по МСФО – по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. он сократился почти в 2,8 раза. Выручка выросла почти на 20% до 66,7 млрд руб., добавляет представитель. Общие продажи «Камаза» в январе – августе 2016 г. увеличились на 26%, на российском рынке – на 37% (доля подросла на 10,5 п. п. до 59%).

В прибыль компания вышла за счет увеличения продаж и снижения внутризаводских расходов, поясняет представитель «Камаза». Долговая нагрузка остается высокой, поскольку компания находится в инвестиционной фазе, говорит он. В январе – августе в модернизацию и освоение новых технологий было вложено 4,9 млрд руб., говорится в сообщении «Камаза». Его чистый долг на конец июня составлял 18,8 млрд руб., подсчитал аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Помимо роста продаж компании помогает укрепление рубля, которое снижает рублевую стоимость импортных компонентов, замечает он.

«Камаз», по словам его представителя, рассчитывает получить прибыль и по итогам сентября, но ее прогнозируемый размер не раскрывается. Прогноз по году в целом сохраняется, заметил он, – 51 млн руб. чистой прибыли и 112 млрд руб. выручки по МСФО. В 2015 г. «Камаз» получил 2,38 млрд руб. чистого убытка против 211 млн руб. прибыли годом ранее (см. график). Чтобы выйти в плюс по итогам 2016 г. во втором полугодии, «Камаз» должен получить около 2 млрд руб. чистой прибыли, говорит Беспалов.

По итогам торгов 28 сентября на Московской бирже капитализация «Камаза» снизилась на 2% до 30,55 млрд руб. (индекс ММВБ вырос на 0,26%). До этого бумаги компании несколько дней дорожали, в том числе на фоне сообщения о подписании соглашения между «Камазом» и Koegel. Оно предусматривает возможность создания совместного предприятия.

Российский рынок грузовиков растет пятый месяц, в то время как продажи легковых автомобилей, например, продолжают падать. Государство помогает отрасли, стимулируя продажи за счет нескольких программ. Но министр промышленности и торговли Денис Мантуров предупредил, что в 2017 г. поддержка секторов, где наблюдается устойчивая положительная динамика, будет снижена. Мощная господдержка была критически важна в 2014–2015 гг. и начале текущего года – без нее падение рынка было бы гораздо сильнее, комментирует представитель «Камаза». Сейчас ситуация на рынке стабилизировалась, но господдержка, пусть и в меньшем объеме, по-прежнему нужна – емкость рынка сейчас невелика, считает собеседник. Об этом же говорит и Беспалов. Чтобы частично компенсировать падение спроса на домашнем рынке, «Камаз» развивает экспорт, но его общий объем остается на уровне 2015 г. из-за сокращения спроса на традиционных зарубежных рынках – в странах СНГ, добавляет представитель «Камаза».