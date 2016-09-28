Алжир предложил снизить добычу

Алжир предложил странам ОПЕК сократить нефтедобычу на 796 000 барр./сутки, говорится в документе к заседанию в Алжире. Саудовская Аравия должна снизить добычу на 442 000 барр./сутки относительно августа до 10,1 млн. Иран может добывать 3,7 млн барр./сутки. Bloomberg

Заводы UC Rusal получили $200 млн

Два предприятия UC Rusal – «Русал Красноярск» и «Русал Братск» получили в Московском кредитном банке кредитные линии на общую сумму до $200 млн, сообщили предприятия. Соглашения заключены 28 сентября 2016 г., поручитель – Ачинский глиноземный комбинат (входит в UC Rusal). Процентная ставка – трехмесячный LIBOR + 4,15% годовых. Средства будут направлены частично на рефинансирование, частично на операционную деятельность, говорит представитель UC Rusal. Интерфакс, Ведомости

Первая прибыль Petropavlovsk

Petropavlovsk получил за первое полугодие $9,2 млн прибыли, сообщила компания. Это первая прибыль с 2013 г. Petropavlovsk отмечает, что в 2016 г. прогноз по добыче будет снижен с предыдущих 460 000–500 000 унций золота по итогам года. За полугодие компания добыла 187 000 унций золота. Выручка составила $254 млн, а EBITDA – $88 млн. Ведомости

ОВК прогнозирует рост производства вагонов

Объединенная вагонная компания (ОВК) ожидает роста производства вагонов в 2016 г. на своих предприятиях в Тихвине (Ленинградская обл.) примерно на треть, рассказал директор ICT Holding (управляет активами основателя ОВК) Константин Янаков. Выпуск будет на уровне 15 000–17 000 вагонов всех типов. В 2015 г. ОВК на тихвинской площадке выпустила 12 400 вагонов. Интерфакс

Модели энергорынка пересмотрят

Предложенные модели розничного рынка электроэнергии с распределенной генерацией могут быть рассмотрены в конце 2016 – начале 2017 г., сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев: «Нужно создавать перспективную модель розничного рынка электроэнергии с распределенной генерацией». По его словам, большинство техрегламентов и стандартов устарели. Интерфакс

«Трансмашхолдинг» может купить долю в венгерской Dunakeszi

«Трансмашхолдинг» может приобрести долю в венгерской Dunakeszi, но создание совместного предприятия не обсуждалось, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, проект с Dunakeszi формируется из нескольких составляющих: поставка вагонокомплектов с Тверского вагоностроительного завода в Венгрию для последующей поставки в Египет 700 вагонов по контракту, который планируется заключить с египетской стороной. Интерфакс