Вклады однозначно вырастут

В следующем году рост депозитов населения и компаний замедлится до 7–9%, прогнозирует Центробанк. Люди стали тратить сбережения, и сберегать им все труднее – это инерционный сценарий, который не предполагает серьезного оживления экономики

Годовой темп прироста депозитов юридических и физических лиц в 2017 г. составит всего 7–9% – такой прогноз сделал руководитель департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев. По итогам этого года вклады населения, по оценке Центробанка, увеличатся на 10–15%.

Большая часть банковских депозитов (54% на 1 августа) приходится на население. На 1 августа вклады физических лиц в банках составляли около 23 трлн руб., депозиты юридических лиц – примерно 20 трлн. Это, по данным ЦБ, более половины пассивов российских банков: 29,3 и 21,9% соответственно.

После шока декабря 2014 г. темпы роста вкладов населения росли – в основном за счет подскочивших ставок и переоценки валютных депозитов. Пик был достигнут в январе 2016 г., когда депозиты выросли на 19,4% (год к году). Затем приток стал замедляться. «Рост рублевых депозитов населения постепенно восстанавливался после снижения в конце 2014 г. – начале 2015 г. К середине 2016 г. их годовые темпы прироста стабилизировались на уровне около 15% в номинальном выражении, что ниже докризисных показателей <...> но с учетом текущей динамики доходов и инфляции отражает относительно высокую склонность к сбережениям», – говорится в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2017–2019 гг.» Центробанка.

В 2014–2015 гг. серьезно ухудшалось экономическое положение семей, не было понимания, что будет дальше, поэтому россияне перешли на сберегательную модель (см. врез), рассказывает Олег Вьюгин, председатель совета директоров «МДМ банка», бывший первый зампред ЦБ. «В России все просто, – продолжает он, – рубль стабилен – и жизнь стабильна. Примерно с апреля российская валюта не переживала резких взлетов или падений, как и цены на нефть. Для большинства это облегчение, причем не только физлиц, но и юрлиц».

«В этом году прирост депозитов населения меньше, чем в прошлом, так как люди активно тратят свои сбережения. На 1 сентября 2016 г. портфель депозитов «ВТБ 24» вырос на 9,5% к аналогичному периоду 2015 г. При этом традиционный пик прироста прогнозируется на IV квартал», – рассказала замначальника управления финансами клиентов «ВТБ 24» Мария Саенко. В следующем году она ожидает бо́льших темпов роста, даже несмотря на возможное снижение ставок – «альтернатив в части инструментов сбережения у депозитов практически нет».

нет фото Олег Вьюгин председатель совета директоров «МДМ банка» Уже сейчас склонность к сбережению снижается – люди начали чуть больше тратить.

«Снижение темпов роста депозитов – естественный процесс. С одной стороны, снижаются ставки по вкладам (по валюте и вовсе 1–2%), с другой – население постепенно начинает обращать внимание на инструменты фондового рынка. Часть вкладов, привлеченных по высоким ставкам, была инвестирована в жилую недвижимость и ОФЗ, так как доходности более привлекательные», – говорит аналитик UBS Михаил Шлемов.

На приросте депозитов юридических лиц падение курса рубля в конце 2014 г. серьезно не отразилось. Однако в начале 2016 г. привлечение средств корпоративных клиентов на депозиты в банках сократилось. «По юрлицам ситуация сложнее. У них доля валютных депозитов выше (более половины), а также многое будет зависеть от инвестиционных планов компаний. Я думаю, она останется низкой и компании будут продолжать накапливать депозиты и тратить их на снижение кредитной нагрузки или выплату дивидендов, то, к чему Минфин призывает госкомпании», – утверждает Шлемов.

Относительно депозитов юрлиц скорее действует фактор валютной переоценки (у экспортеров приличные остатки в валюте), считает Вьюгин, размер депозитов во многом зависит и от динамики бюджетных расходов. В декабре Минфин производит огромные выплаты, которые оседают на счетах, после чего в январе происходит отток вкладов, а далее они постепенно растут в течение года, рассказывает главный экономист Сбербанка Михаил Матовников.

Прогнозируемый ЦБ рост депозитов на 7–9% он называет «инерционным сценарием, не предполагающим серьезного оживления в экономике». «ЦБ пытается достичь целей по сдерживанию инфляции, а это значит, что не стоит ждать активного роста кредитования и что будет тенденция к сбережению», – говорит Матовников. «Реальность такова, что развития экономики нет, но ведь и пик ухудшения пройден. Думаю, что и в ближайшем будущем прирост депозитов будет меньше, чем в кризисные годы», – рассуждает Вьюгин.

«Даже 7–9% роста в 2017 г. – это немало, в реальном выражении это все равно превысит инфляцию (цель Центробанка – 4%). В результате в 2017 г. банковская система наконец перейдет к профициту ликвидности. Но прирост депозитов все равно будет равен или выше, чем кредитные портфели», – считает Шлемов.