В Москве появится Superdry

Крупный британский ритейлер одежды Superdry до конца 2016 г. откроет первый магазин в Москве, в торговом центре «Метрополис», сообщил консультант сделки по аренде площадей под первый магазин Cushman & Wakefield. Эксклюзивное право представлять бренд на московском рынке принадлежит компании А3 Retail Group, говорится в сообщении консультанта. А3 Retail Group, по данным ее сайта, развивает в России магазины Nike, Vans, Lee & Wrangler и др. Также магазин Superdry откроется в одном из магазинов «Мега» Московского региона, говорил ранее гендиректор IKEA Centres Russia Милен Генчев. Ведомости

Четыре года за индейку

Шахтинский городской суд признал экс-директора департамента природных ресурсов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Валитов приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 000 руб. В феврале 2016 г. Лефортовский суд Москвы арестовал Валитова, следствие подозревало его в попытках завладеть мошенническим путем имуществом крупнейшего производителя индейки в России ГК «Евродон». Интерфакс

Акционеры SABMiller одобрили поглощение

Свыше 95% миноритарных акционеров британской пивоваренной компании SABMiller, как говорится в ее сообщении, проголосовали за продажу компании бельгийской Anheuser-Busch InBev за $103 млрд. Два крупнейших акционера SABMiller – производитель табачных изделий Altria Group и семья Санто-Доминго из Колумбии – заранее поддержали сделку и не участвовали в голосовании по решению Высокого суда Лондона. Reuters

Абонемент на Uber

Клиенты Uber в Нью-Йорке смогут заплатить $200 за неограниченное количество поездок в течение месяца по Манхэттену. Программа Uber Plus в городе будет запущена с 1 октября, пишет Forbes. Программа действует только для поездок, которые начинаются и завершаются на территории Манхэттена, не севернее 125-й улицы. Ведомости