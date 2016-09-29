Чтобы цена на лекарства не росла, Минпромторг решил маркировать их не RFID-метками, как меховые изделия, а дешевым QR-кодом

Статья опубликована в № 4171 от 29.09.2016 под заголовком: Лекарства просто закодируют

Лекарства будут маркировать QR-кодом, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров (цитата по «Интерфаксу»). QR-код дешев и не влияет на цену лекарства, констатировал министр, объясняя, почему не будут использованы RFID-метки, как для меховых изделий. QR-код обеспечит защиту от контрафактной продукции, уверен он. В пилотном режиме маркировка начнется 1 января 2017 г.

RFID-метки могут обойтись слишком дорого, предупреждала в письме первому вице-премьеру Игорю Шувалову Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП; в нее входят «Герофарм», Sanofi, «Сотекс», «Р-фарм» и др.). АРФП призывала использовать метки DataMatrix – они дешевле, чем RFID-метки, и ими маркируют лекарства в Европе. АРФП продолжает настаивать на использовании DataMatrix и выступает против любых других предложений, замечает гендиректор АРФП Виктор Дмитриев: специально созданная рабочая группа Росздравнадзора рассматривает внедрение именно DataMatrix.

Росздравнадзор уже закупил оборудование для QR-кодирования, знает сотрудник компании, участвующей в обсуждении этого вопроса. В правительстве нет единого мнения, какая нужна маркировка, QR-код – не окончательное решение, заверил федеральный чиновник. Представитель Минпромторга не сообщил, с каким видом меток будет запускаться проект.

Налогов было мало Оборот меховых изделий без RFID-маркировки будет запрещен в России с 1 декабря, заявил Мантуров. Министр привел данные ФТС прошлых лет: в Россию ввозится 240 000 меховых изделий в год, а внутри страны, по его сведениям, производится 70 000. Заявок же на метки подано уже 2,5 млн. «Планируем выйти на 5 млн, – заявил он. – Можно подсчитать, сколько бюджет недосчитывался налогов». С 12 августа 2016 г. в ЕАЭС введена обязательная RFID-маркировка меховых изделий.

Маркировка DataMatrix записана и в проекте постановления правительства, разработанного Минздравом и размещенного на портале раскрытия информации regulation.gov.ru. Бюджетные ассигнования на эксперимент – около 275 млн руб., говорится в документе. Маркировку DataMatrix уже успели внедрить некоторые фармпроизводители – например, «Р-фарм» переоснастила производственные линии, говорит гендиректор компании Василий Игнатьев: такая маркировка эффективно противодействует контрафакту и фальсификату. Высокий уровень надежности DataMatrix-маркировки отмечает и представитель Sanofi, но указывает, что DataMatrix требует больших капиталовложений.

Эксперимент с маркировкой лекарств не гарантирует избавления от фальсификата и контрафакта – даже акцизные марки на алкоголь не позволили покончить с подделками, не соглашается гендиректор «Вертекса» Георгий Побелянский: эффективнее была бы система надлежащих практик для каждого из звеньев отрасли – производства, дистрибуции и розницы.

QR-код не сможет защитить рынок от подделок так, как уникальная RFID-метка, уверен представитель «Микрона» (подконтролен АФК «Система», поставляет RFID-метки для меховых изделий). QR-код дешевле RFID-маркировки, но он не надежнее обыкновенного штрихкода, продолжает он: легко скопировать и воспроизвести. «Микрон» не будет участвовать в таком проекте, заключает он: компания не занимается QR-кодами.

Представитель Минздрава перенаправил вопросы «Ведомостей» в Росздравнадзор, там не смогли оперативно дать комментарии.

Stada CIS планирует участвовать в пилотном проекте, сообщил заместитель гендиректора Иван Глушков: компания уже подала в Росздравнадзор перечень из трех препаратов. DataMatrix дешевле, а потому предпочтительнее RFID-меток, кроме того, указал Глушков, фольга и применяющиеся в фармацевтике растворы могут создавать помехи для считывания RFID-меток.

Ответственным за эксперимент по маркировке лекарственных препаратов, по протоколу совещания у Шувалова, назначен Минздрав, а ФНС – оператор системы маркировки. Разработчик программного обеспечения для эксперимента еще не выбран – предстоит конкурс. Поставщиком программного обеспечения для проекта RFID-маркировки меховых изделий ФНС выбрала ФГУП «Центринформ».