Россияне могут полететь в Египет в октябре

Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в октябре, сказал источник, близкий к Минтрансу. Этот срок обсуждался во время визита министра транспорта Максима Соколова в Египет. Авиасообщение возобновится, если египетские аэропорты подтвердят, что соответствуют требуемому Россией уровню безопасности. На следующей неделе вице-премьер Аркадий Дворкович проведет совещание по этому вопросу. ТАСС

РЖД надеется сохранить погрузку

Погрузка РЖД в 2017 г. ожидается на уровне этого года – около 1,226 млрд т, говорится в материалах компании. По ее оценке, отправка каменного угля может вырасти на 1,5% до 334,8 млн т, строительных грузов – на 1,2% до 222 млн т; черных металлов – снизиться на 1,5% до 68,4 млн т, нефти и нефтепродуктов – на 2,9% до 228,8 млн т. Совместно с Минэкономразвития монополия уточняет оценку возможных последствий от продолжения налогового маневра в 2017 г. Интерфакс

«Газпром» открыл счета в Bank оf China

«Газпром» сообщил, что заключил договоры об открытии счетов в российских рублях, долларах, евро и юанях в АКБ «Бэнк оф Чайна» – российской «дочке» Bank of China. Начало исполнения договора – 21 сентября. Ранее у «Газпрома» был счет в юанях в Bank of China в Пекине, а также счета в юанях в Газпромбанке. В марте «Газпром» привлек у Bank of China 2 млрд евро. Интерфакс

«Транснефть» займет 15 млрд руб. под 9,52% годовых

«Транснефть» установила ставку первого купона выпуска биржевых облигаций на 15 млрд руб. в 9,3% годовых. Ориентир соответствует доходности к погашению в размере 9,52%. На стадии сбора заявок ориентир был сужен сначала до 9,25–9,35%, а затем до 9,25–9,3% годовых. Техническое размещение облигаций запланировано на 6 октября. Интерфакс

Lufthansa консолидирует 100% Brussels Airlines

Наблюдательный совет Deutsche Lufthansa одобрил приобретение 55% бельгийского авиаперевозчика Brussels Airlines, говорится в сообщении немецкой авиакомпании. С 2009 г. она уже владела 45% акций Brussels Airlines, выкупив их у SN Airholding за 65 млн евро. Покупка остальных 55%, согласно условиям опциона от 2011 г., должна была состояться до июня 2017 г. Руководство Lufthansa решило ускорить переговоры, продолжавшиеся несколько лет, но приостановленные из-за терактов 22 марта 2016 г. Интерфакс