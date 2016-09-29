Слова
Ольга Голодец
«Бедное работающее население – очень неправильное явление. Если человек работает, он за это должен получать нормальную, достойную зарплату».
Вице-премьер правительства России пообещала, что минимальный размер оплаты труда приблизится к прожиточному минимуму «самое позднее в 2020 г.». (RNS)
Рамзан Кадыров
«Нет никакой разницы между террористом и нетрезвым водителем – оба угрожают безопасности наших жителей».
Глава Чечни потребовал принять самые жесткие меры против лихачей на дорогах и «людей, которые садятся за руль, будучи пьяными». («Ведомости»)
Илон Маск
«Или мы станем мультипланетными существами и космической цивилизацией, или застрянем на одной планете до окончательного вымирания».
Основатель компании SpaceX представил план создания многоразовой транспортной системы для колонизации Марса. (National Geographic)